Joven fue abusada por pareja de su madre, pero mujer lo defendió

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en Misiones, cuando una joven de 15 años de edad denunció a la pareja de su madre por abusos sexuales. Sin embargo, su progenitora no le creyó y aseguró que su comportamiento eran los cambios en la adolescencia.

“En ese momento no sólo no le creí, sino que negué la existencia del hombre”, dijo la mujer.

PUEDES VER Dan prisión domiciliaria a hombre acusado de violar a 3 menores y vecinos indignados le incendian la casa

La joven ratificó su declaración seis meses después en una Cámara Gessell y la madre se arrepintió de lo que había expresado anteriormente: “Soy consciente de que todo es culpa mía. Todo se desmoronó porque yo protegí a mi expareja”, dijo la mujer en una entrevista para el medio de Argentina, El Territorio.

Además de ello, sufrió de bullying por parte sus compañeros cuando se enteraron de los abusos sexuales cometidos, por lo que la adolescente tuvo que dejar los estudios y en el mes de mayo se escapó a la casa de un amigo, cayó en un coma alcohólico y un intento de suicidio.

“Mi hija denunció a mi pareja por violación y declaré que él no existía. Cuando mi hija más me necesitó le di la espalda y tengo mucha culpa por eso”, confesó ahora su madre. La mujer resaltó que estuvo con él durante nueve años. En todo ese tiempo, el hombre se ofreció varias veces a cuidar a la víctima de noche, mientras ella trabajaba.

"Nunca sospeché nada, y ella tampoco nunca antes me contó nada. Era como el padre”, explicó.

Sin embargo, el hombre, que está casado con otra mujer y tenía tres hijas, amenazó a la adolescente: “Te conviene callarte la boca porque si no va ser mucho peor para vos”.

“Yo estaba enamorada y mi pareja me manipuló, pero no es excusa. Hoy me doy cuenta que debería haber dicho la verdad desde el principio”, expresó la madre.

Cabe destacar que la expareja de la madre nunca reconoció el abuso sexual contra la joven. Además de ello, el hombre no le ha regresado las llaves de su casa, a pesar de haber terminado con la relación.

"Eso también me da miedo, porque no sé si puede tomar represalias”, resaltó.