ALF, la organización extremista que investiga el FBI y que está relacionada a Joaquin Phoenix

El pasado fin de semana Joaquin Phoenix dijo presente en Los Ángeles para la promoción de la aclamada película ‘Joker’. Pero sus inopinadas apariciones no llamaron la atención a sus seguidores, sino más el logo de la sudadera con capucha que llevaba: Frente de Liberación Animal (ALF).

Es de conocimiento público que Joaquin Phoenix es vegano desde los tres años, edad en la que vio, junto a sus hermanos, cómo mataban peces violentamente. “No quiero causar dolor a otra criatura viva”, mencionó alguna vez el protagonista del afamado filme ‘Joker’.

Pero a ello Joaquin Phoenix su afiatada militancia en favor del respeto a los animales. Un botón de prueba es su participación en la campaña de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), donde se le vio con un pollo. Y es a esta organización a la que la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) considera extremista y la ubica en el campo de “terrorismo de intereses especiales”.

Joaquin Phoenix y su vínculo con una organización extremista

En el 2004, durante su aparición ante el Comité Judicial del Senado, el subdirector del FBI, John E. Lewis, apuntó: “Durante los últimos años el extremismo de intereses especiales, como el que caracteriza a ALF, ha surgido como una serie amenaza terrorista doméstica”. “Estos grupos participan en actividades protegidas por las garantías constitucionales de libertad de expresión y de reunión”, completa el agente.

El FBI, según narra el subdirector de la agencia, solo se involucra cuando el discurso de grupos como ALF pasa a la acción legal. Por ello, se estima que ha cometido aproximadamente 1 100 actos delictivos en los Estados Unidos.

Y esa disyuntiva entre lo legal e ilegal ha generado que, por ejemplo, si se revisa la página oficial de ALF, choque con una realidad en la de ‘Animal Authority’, de denuncias ante el maltrato a los animales, pero sobre todo de ‘tips’ y fotos de gatos y perros.

La sala de comunicados de prensa de la web se encuentra activa, y se logran leer títulos como: “Las mayores instalaciones de procesamiento de venado Michigan fueron gravemente dañadas por un incendio”, “El FBI acusa a activistas de liberar cerditos” -lo que podría generar cargos de hasta 70 años de prisión-, “20 pollos liberados de una granja de huevos”, entre otros.

Pero no todo queda allí, los textos de esta organización allegada a Joaquin Phoenix también tienen tono de bravatas: “En la noche del 24 de marzo atacamos una churrascaría en Phoenix, Arizona”, “Destruyamos la dominación” o “No queremos quedarnos quietos mientras continúan la esclavitud, la tortura y el asesinato en el asesinato de animales no humanos”.

Se rastrean los comunicados de prensa del sitio de ALF

Como el fin de ALF es desterrar el abuso, liberan animales de situaciones de explotación. Por ello, los ganaderos que los crían consideran una liberación de su propiedad o robo. Algo que lo hace difícil para el FBI y demás autoridades es que no tiene líderes, organización o membresía. Ellos se definen con acciones directas: una persona que rescate a un animal es total miembro.

Lo que potencia un comportamiento terrorista en ALF, que tiene buenas migas con Joaquin Phoenix, es que vandalizan instalaciones, rompen cosas y hasta pintan el logo que el protagonista de ‘Joker’ llevaba en su prenda. Hasta la fecha, el colectivo no ha causado ninguna lesión o muerte -o no hay denuncias de ello-. No obstante, Rob Coronado, considerado un eco-anarquista, ha sido arrestado en tres oportunidades por sus acciones. “Si algo nos separa de las personas que permanentemente nos acusan de ser terroristas, es que no hemos hecho nada a nadie”, dijo.