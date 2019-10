Elecciones en Argentina 2019: Lo último sobre la disputa electoral entre Macri y Fernández | EN VIVO

La crisis económica sacude Argentina. A la devaluación del peso se suma la inestabilidad política que deja un país dividido entre los seguidores del oficialista Mauricio Macri y la oposición peronista, encabezada por la coalición Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Elecciones en Argentina HOY

Este lunes 7 de octubre se dio a conocer el plan para combatir el hambre en Argentina por parte del candidato presidencial Alberto Fernández en un evento que se realizó en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires.

“Olvidemos toda diferencia, juntémonos para terminar de una vez con el hambre; no me importa lo que piensan, de dónde vienen, no podemos vivir en paz con semejante flagelo”, mencionó Fernández.

El plan cuenta con cinco ejes: la baja de precios a la canasta básica, la entrega de una tarjeta alimentaria para los sectores más vulnerables, acuerdos intersectorales y políticas alimentarias.

En la presentación participaron sindicalistas, empresarios y dirigentes de organizaciones sociales.