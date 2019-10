Joven con parálisis cerebral gatea dos kilómetros al día para llegar a su colegio [VIDEO]

La historia de un joven de 16 años, que tiene que gatear todos los días para poder llegar a su colegio, ha conmovido a la población de El Salvador. Su perseverancia por continuar con sus estudios ha propiciado que diferentes instituciones le brinden apoyo.

Jaime vive en la ciudad de Morazán y su escuela se ubica a dos kilómetros de su casa. A los tres meses de nacido se le detectó una parálisis cerebral, que no le permite tener fuerza en las piernas, por lo que debe moverse a rastras para acudir a clases.

PUEDS VER Escolar sufre graves quemaduras tras accidente en Feria de Ciencias

Con ayuda de unos guantes y rodilleras, el adolescente se ha enfrentando a las dificultades de la vida y tiene decidido superarse. Es aproximadamente una hora lo que demora su viaje, por lo que tienen que salir diariamente a las 6.15 a. m., para poder llegar a tiempo a clases.

“Mi mayor deseo es poder ir a la escuela sin tener que arrastrarme. Mi pasión es el estudio y ya puedo leer y cuando este más grande quiero trabajar en un banco y poder ayudar a mi mamá y hermanos para que ellos ya no trabajen y yo pueda mantenerlos”, declaró Jaime al medio salvadoreño La Prensa Gráfica.

La madre del menor señaló que las adversidades climáticas no son impedimiento para que el adolescente asista a su colegio. “Hace unos días estaba lloviendo y a 800 metros de la casa había una lodazal, y yo le dije que por eso no iba a ir. Cuando me fui a trabajar, la vecina me contó que escuchó que él le dijo adiós y se fue para la escuela. Él dice que no es lo mismo ir (a estudiar) a que le pasen los apuntes”, comentó Matías Luna al citado medio.

PUEDES VER Delincuente asalta a joven y al no gustarle el celular se lo regresa [VIDEO]

El joven relató que su mayor deseo es tener una silla de ruedas eléctrica para no tener que volver a gatear y poder desplazarse sin necesidad de depender de nadie, ya que vive únicamente con sus hermanos y madre, quienes salen muy temprano a trabajar y no pueden llevarlo. “Con un compañero estamos ahorrando todos los días para poder comprar mi silla de ruedas (eléctrica)”, comentó emocionado.

Tras conocerse su historia, distintas instituciones privadas y públicas ofrecieron su apoyo a Jaime. Una de ellas fue el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, Jorge Alejandro Aguilar, quien el regaló una cuatrimoto para que pueda movilizarse.

Joven gatea para ir a su colegio

La ministra de Educación de El Salvador, Carla Hananía de Varela, también lo visitó y prometió coordinar para reparar las calles de su ciudad y así pueda trasladarse sin problemas.