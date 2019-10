Mauricio Macri besa pies a mujer durante campaña presidencial en Tucumán [VIDEO]

Mauricio Macri, actual presidente de Argentina sorprendió a todos al besarle el pie a una mujer que cumplía años. El momento se registró durante la marcha del ‘Sí, se puede’ en Tucumán, región a la que el mandatario llegó como parte de su campaña presidencial.

La mujer de nombre Manuela estuvo presente en el discurso del también candidato presidencial Mauricio Macri, quien antes de dar su discurso para lograr la reelección, le dio un abrazo a la señora y besó su pie con motivo de su cumpleaños 72.

“Hoy es el cumpleaños de Manuela, le vamos a cantar todos el cumpleaños”, indicó Macri en el escenario e, inmediatamente, la invitó a subir. En su camino al estrado, la mujer perdió uno de sus zapatos.

“¡Es La Cenicienta, la Cenicienta Manuela! ¿Dónde está el príncipe?”, expresó el también presidente argentino en tono de broma tras notar la ausencia de uno de los zapatos de la septuagenaria.

Acto seguido, Mauricio Macri levantó una de las piernas de la mujer y le besó el pie descalzo. “Encontré mi Cenicienta, ahora tengo hechicera y cenicienta”, sostuvo mientras era aclamado y hacía referencia al apodo que le asignaron a Juliana Awada, la primera dama de Argentina.

La emocionada señora respondió ante el gesto del candidato y solo atinó a decir: “¡Te amo, te amo, sos la Patria!”. “Te quiero mucho, salvá a la Patria. Mi hermano, combatiente de Malvinas, te ama. Sí, se puede”, finalizó.

El diario La Gaceta contactó a Manuela Ledesma, la mujer a la que Macri le besó el pie, quien comparó a su candidato con David, el personaje bíblico que venció a un gigante.

“Hoy a la mañana me levanté, agradecí a Dios porque soy muy católica, y le pedí que David que lo volteé a Goliat. Yo no quiero a Goliat en el Gobierno”, refirió la ‘cenicienta de Macri’, que aseguró no pertenecer a ningún partido político.

En cuanto a la consideración que tuvo el candidato, la mujer de 72 años afirmó que se trató de algo espontáneo. "Alguien le dijo que yo cumplía años y me subieron. Estoy contenta y me hizo bien, porque venía con una tristeza muy grande”, puntualizó.

Argentina vive uno de sus años más críticos en lo que respecta a economía. En las próximas elecciones presidenciales se postulan dos de las alternativas que polarizan las intenciones de voto: por un lado están los seguidores del oficialista Mauricio Macri y, del otro, la oposición peronista encabezada por la coalición Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.