Víctima de Jeffrey Epstein acusa al dueño de Victoria’s Secret de haber dejado que la violen en su mansión

Maria Farmer, una de las primeras mujeres que acusó de abuso sexual al magnate pedófilo Jeffrey Epstein, responsabiliza también a Leslie Wexner, el multimillonario dueño de Victoria’s Secret, de haber permitido violaciones dentro de su mansión en Ohio, Estados Unidos.

Bajo una declaración jurada la mujer se atrevió a revelar lo que había vivido en la lujosa casa del gigante de la lencería en el mercado global.

“Les (Wexner) me ama. Él me deja hacer lo que sea”, le dijo Jeffrey Epstein a Maria Farmer una noche durante el verano de 1996, cuando se hospedó en la mansión por invitación del pedófilo que se suicidó este año.

La mujer dijo que fue en ese momento en que Epstein abusó sexualmente de ella y que tras el ataque de los guardias de Leslie Wexner no la dejaron salir por 12 horas.

El escándalo de la red de pedofilia que el magnate había armado alcanzó a académicos, científicos, actores y políticos como Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrew de Inglaterra.

Víctima de Jeffrey Epstein acusa al dueño de Victoria Secret de haber dejado que la violen en su mansión. Foto: difusión

Leslie Wexner también estaba involucrado, según recoge la cadena Univisión, esto debido a que Jeffrey Epstein le manejaba las cuentas de sus finanzas.

Por razones desconocidas, el pedófilo tenía el control sobre el dinero del magnate de Victoria’s Secret, propiedades y organizaciones benéficas. Este le daba poder para firmar sus cheques y hacer compras en su nombre.

Leslie Wexner está involucrado en casos de abuso sexual de Jeffrey Epstein. Foto: difusión

“Durante ese mismo verano ... Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein vinieron a la mansión de Wexner. Me pidieron que entrara a una habitación con ellos y luego procedieron a agredirme sexualmente contra mi voluntad”, dice Farmer en su declaración. “Huí de la habitación y llamé a la oficina del sheriff, pero no obtuve ninguna respuesta. El personal de seguridad de los Wexner se negó a dejarme salir de la propiedad. Les supliqué y mi padre llegó de Kentucky a Ohio para ayudarme. Estuve retenida en contra de mi voluntad durante aproximadamente doce (12) horas hasta que finalmente me permitieron salir con mi padre”.

En entrevista con The Washington Post, Farmer dice que considera a Wexner “responsable de lo que me pasó” porque el presunto asalto ocurrió a manos de uno de sus asesores más cercanos en una propiedad que Farmer dice estaba monitoreada por Abigail Wexner, la esposa del magnate, y por el equipo de seguridad de Wexner.

Sin embargo, el magante dueño de Victoria’s Secret dice que no estaba al tanto de los delitos de abuso sexual que cometía Jeffrey Epstein.