Escuela señala a niño autista de cinco años como ‘’depredador sexual’’ [FOTOS-VIDEO]

Un niño de cinco años que padece autismo ha sido catalogado como un ‘’depredador sexual’’ por parte de su maestra en Tennessee, Estados Unidos, debido a que constantemente suele abrazar y besar a sus compañeros de clase.

Nathan recibió el llamado de atención en más de una ocasión por su carácter efusivo. Incluso la docente del nido de East Ridge en Chattanooga se comunicó con Summery Putnam, madre del menor, para que ‘’corrija’’ las actitudes de su hijo.

PUEDES VER Matrimonio igualitario fomenta adopción de niños con habilidades especiales [VIDEO]

En uno de los comunicados la madre de Nathan cuenta que la profesora acusaba al niño de cometer actividades sexuales contra sus amigos.

"Se me revolvió el estómago. La maestra me llamó y me dijo 'usted debe hablar con Nathan sobre los límites'", aseguró Summery a los medios locales.

Nathan no diferencia el espacio privado de las personas. Foto: Difusión

La mujer confesó que a fines de agosto la docente le dijo que su pequeño ‘’había pasado de la raya’’. Cabe resaltar que Nathan no distingue el espacio privado de las personas y, según su madre, se le acerca mucho cuando quiere obtener su atención o hablarle debido trastorno del espectro autista, recoge The Washington Post.

‘’Abrazarse y besarse son acciones que forman parte del desarrollo para niños de 5 años con o sin autismo’’, detalla Michael Kelley, director ejecutivo del Centro Scott para el Tratamiento del Autismo en Florida Tech al diario capitalino.

¿Contexto inadecuado?

Nathan quiere hacer amigos, pero no sabe o no entiende cómo hacerlo, explica su progenitora.

Mientras tanto, el Departamento de Servicios para Niños de Tennessee no brindó detalles del caso, amparados en las leyes de protección infantil, aunque la entidad escolar negó las acusaciones de la familia del niño autista y las calificaron de inadecuadas.

"La caracterización de esta familia del incidente con su hijo en East Ridge Elementary no captura el contexto completo de las preocupaciones expresadas por la escuela. No fue un abrazo o un beso lo que llevó a la escuela a contactar a la familia", firmó Tim Hansley, oficial de comunicaciones de las Escuelas del Condado de Hamilton.

‘’No debería ser tratado así. El chico ni siquiera entiende qué es el sexo", expresó Debi Amick, abuela de Nathan en sus redes sociales, luego de conocer que el legajo de su nieto tendrá acusaciones por hostigamiento sexual.

Cabe resaltar que el niño ha sido cambiado de clase después de que se comprobara que la maestra que lo definió como un ‘’acosador sexual’’, no estaba capacitada para enseñar a niños con habilidades especiales.