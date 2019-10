Matrimonio igualitario fomenta adopción de niños con habilidades especiales [VIDEO]

Argentina es uno de los países de la región que permite a las parejas del mismo sexo cumplir sus deseos de convertirse en padres, a través de la adopción y el matrimonio, regulada por la ley desde el 2010.

Aunque algunas personas no lograron concretar rápidamente su propósito debido a los trámites burocráticos o escasa información del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA).

PUEDES VER El exterminio masivo de enfermos mentales que ordenó Adolf Hitler [FOTOS]

Tal es el caso de Ariel Vijarra y Damián, quienes conviven desde hace 15 años y en el 2012 decidieron casarse para obtener sus derechos legales ante la sociedad, según cuentan al diario argentino Clarín.

A pesar que la madre de una de sus niñas no pasó el control de VIH, que pudo desencadenar la patología en la menor, decidieron adoptarla. Foto: Difusión

‘’Me dijeron que no iba a poder enamorarme, ¡y me casé! Me dijeron que no iba formar mi familia, ¡y hoy tengo mis dos hijas!’’, cuenta Ariel en una carta.

La adopción directa ''casi ilegal''

Al poco tiempo de ser reconocidos como un matrimonio del mismo sexo, emprendieron la búsqueda amparados en la adopción directa.

Aunque para ellos el camino fue tenebroso y no dudaron en calificarlo como ‘’casi ilegal’’, ya que vieron cómo la gente negociaba las adopciones y los destinos eran inciertos, lo que les trajo más de una disputa por la desesperación de ser papás.

‘’Lo que nadie comprende y contempla en esta búsqueda es la soledad que se transita siempre al borde de la locura, arriesgándolo todo, nuestras familias y la salud. Nada nos fue fácil’’, testifica Ariel.

Ariel y Damián fundaron la ONG Acunar Familias. Foto: Difusión

PUEDES VER Indignación por niño judío obligado a besar los zapatos de su compañero musulmán

Todo cambió cuando en octubre del 2014 les notificaron que una bebé de apenas 28 días estaba lista para irse con ellos. La pareja comenta que un juez les advirtió que la progenitora no pasó los controles de VIH y era probable que la niña tenga ese mal, pero no les importó.

‘’Nos enteramos que existieron 10 matrimonios, heterosexuales, social, religiosa y políticamente correctos que dijeron que “no” por el sólo hecho de que podía tener esta patología’’, indica el ciudadano argentino, por lo que decidieron albergar a la menor a pesar de su condición.

En febrero de 2015, Ariel escribió un libro al que tituló ‘La Búsqueda’ y a pesar de seguir en el régimen de adopción directa, recibieron a Victoria al poco tiempo. Según el autor, la madre biológica de la bebé no bien leyó su historia, quiso que se conviertan en los papás de su pequeña.

PUEDES VER La historia detrás de la polémica foto de la mamá repartidora de PedidosYa [FOTOS]

Acunar Familias

Al ser padres por segunda vez, Ariel y Damián crearon su ONG ‘Acunar Familias’, con el fin de ayudar y asesoras a las parejas que deseen convertirse en padres, y no se dejen llevar por los obstáculos que trae la adopción.

Además, el objetivo principal de su organización es la de concientizar a los matrimonios sobre los niños con capacidades diferentes o alguna enfermedad, para que crezcan en una familia que les rodee de amor.

‘’Se trató de haber madurado en esos 6 años la idea de ser padres y abrir nuestras cabezas, el corazón, y entender que los hijos ideales no existen y transformar nuestro deseo de ser padres en necesidad’’, sentenció Ariel.