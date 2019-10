Sujeto ‘controlador’ asesina a su hija después de ir a una cita: ‘Era de mi propiedad’

Un padre le disparó en la cara a su hija después de que fuera a una cita porque “ella era de su prpiedad”, así se escuchó en un tribunal de Estados Unidos.

Ronald McMullen, de 45 años, fue condenado por asesinar a Kailee McMullen, de 22 años, en su casa en Oklahoma, Estados Unidos.

En el juicio, el jurado recomendó que reciba una cadena perpetua.

Ronald se declaró inocente del crimen y afirmó que ella accidentalmente se pegó un tiro.

Pero, cuando se llamó a la policía a la escena en junio de 2017, el agente Norman, Chris Vinson, dijo que sospechaba de inmediato de McMullen, ya que estaba cubierto de sangre y dejó que su esposa, Karen, respondiera preguntas por él.

En su juicio por asesinato en el Tribunal de Distrito del Condado de Cleveland, su abogado, Michael Johnson, dijo que Kailee se disparó ella misma, pero el fiscal Jacobi Whatley le cuestionó esa afirmación.

Un oficial de policía de Estados Unidos que McMullen movió el cuerpo de su hija y luego llamó a su esposa antes de llamar al 911.

En la corte se dijo que su relación de padre e hija “era inquietante”, porque “fueron años y años de control”, dijo una fiscal.

“Se puede decir que en los mensajes de textos se leían como casi una relación de novio y novia”, relató la fiscal.

Kailee McMullen murió a las 22 años a manos de su padre. Foto: Facebook.

Antes de su muerte, le dijo a sus amigos y a un exnovio, que su padre la había agredido física y sexualmente.

La página People reseñó que McMullen había confesado el abuso sexual contra Kailee en el año 2007, cuando ella tenía 14 años, pero nunca se presentaron cargos contra él.

Los mensajes de texto revelados a la corte mostraron que Kailee había tenido una cita la noche antes de que la matara.

Sugirieron que su padre la había amenazado con llevarla y traerla de vuelta, ya que ella vivía con sus abuelos en una casa detrás de la suya.

Se cree que llegó a su casa a eso de la 1 de la madrugada, cuando recibió el disparo mortal.

En el tribunal también se dijo que aunque McMullen no llamó a los servicios de emergencia hasta las 5.42 a.m., los funcionarios concluyeron que Kailee había recibido el disparo en la cara en algún momento entre las 5.15 y las 5.30 a.m.

Cuando los oficiales llegaron a su casa, descubrieron que Karen (madre) intentaba resucitar a su hija, mientras que McMullen tenía un polo empapado de sangre en sus manos.

Ronald será sentenciado el 4 de diciembre.