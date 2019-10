Universidad suspende a profesor que llamó “inútiles” a las mujeres durante su clase [VIDEO]

Los deplorables comentarios que tuvo un profesor al referir que “las mujeres eran inútiles”, provocaron que la Universidad Estatal de Calorina del Norte (Estados Unidos), donde dictaba clases de Física, decidiera suspenderlo temporalmente.

Esto ocurrió luego de que circularan declaraciones de sus estudiantes y un video en el que se escucha al docente intentando justificar sus palabras al decir que se trataba de “una broma”. El catedrático fue identificado como el Dr. E. David Davis, según el medio ABC11.

El cuestionable suceso ocurrió cuando se encontraba impartiendo una de sus clases. En un momento decidió realizar aleatoriamente preguntas a sus alumnos, pero una de ellas no pudo responderlas, por lo que el profesor empezó a agredirla verbalmente.

“Bromeó un poco y le dijo (a la estudiante): ¿tu madre te dejó caer de cabeza cuando eras bebé'”, contó una estudiante que decidió mantenerse en el anonimato al citado medio.

Según la misma joven, luego el catedrático escogió a otra alumna quien, de forma sarcástica, le respondió que a ella sí la habían dejado caer de cabeza cuando era niña. Ante esto, el docente replicó: “bueno, las mujeres son inútiles hoy. Así que tal vez debería preguntarle a un hombre”.

Al ser increpado por otro asistente a la clase, quien le dijo que su comentario no era correcto, Davis señaló que se trataba de una broma. “Obviamente, las mujeres no son inútiles. Si fueran inútiles, no existiríamos como especie. Entonces, quiero decir, es una broma. Intenta encontrar el lado humorístico”, contó la fuente anónima.

La repercusión que tuvo este caso motivó que la Universidad Estatal de Calorina del Norte decidiera emitir un pronunciamiento en el que anunciaba su decisión de suspender temporalmente al catedrático.

Pronunciamiento de la universidad donde dictaba la cátedra de Físcia el docente. Foto: Twitter

“El miembro de la facultad ha sido suspendido inmediatamente de la enseñanza mientras se investiga este incidente. En NC State nos enorgullecemos de la cultura de nuestro campus que valora y se esfuerza por vivir nuestro compromiso con la diversidad, inclusión y equidad”, publicaron.