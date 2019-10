Trabaja en Microsoft y es la primera persona con discapacidad contratada por una multinacional

A los cuatro años perdió el 40% de visión, a los 12 aprendió a leer en braille, a los 15 empezó a usar bastón y con el tiempo también perdió casi por completo la audición. Sin embargo, Sandra Timón Mayo no se rindió y hoy en día, a sus 25 años, es la primera persona contratada por una una multinacional.

En Microsoft España esta ingeniera trabaja como desarrolladora de software y desde allí continúa su cruzada en contra de las discriminaciones de la sociedad.

“He tenido dificultades: siendo consultora interna, me he encontrado con que las herramientas para desarrolladores no están pensadas para personas con ceguera”, dijo a mediados de año en entrevista con eldiario.es, consultada sobre sus primeros meses en la compañía.

Timón Mayo, madrileña de nacimiento, tuvo que pasar tres días con un instructor para que le enseñara el camino para su oficina. Actualmente va sola gracias a los cálculos que hizo de la distancia, para tener en cuenta los diversos transbordos de transporte público.

La joven es ingeniera de software por la Universidad Rey Juan Carlos, egresada con el mejor expediente académico de su grado y Premio Extraordinario Fin de Carrera. A pesar de que allí también vivió varios obstáculos.

Una persona la acompañaba a las clases para retransmitir la información que ella no podía escuchar. "Yo tenía audífono y el profesor, un micrófono, pero se me escapaba mucha información", contó.

En Microsoft labora en el departamento de accesibilidad y desde allí propone unas herramientas en favor de todos, especialmente de las personas con discapacidades múltiples; como ella.

La joven usa varios aparatos tecnológicos, como un implante coclear, para poder escuchar. Foto: Difusión

“Que la gente proporcione para los vídeos un texto, para que las personas con sordoceguera podamos acceder a la información mediante nuestra línea braille”, sugirió entrevistada por el Instituto de la Juventud español.

De momento, Timón Mayo tiene contrato temporal en Microsoft pero su optimismo la hace pensar más allá. “Creo que la clave de la superación está en la motivación, en la ilusión, en el esfuerzo, en la tenacidad, eso no lo voy a perder (...) creo que sí voy a conseguir todos los retos que me voy planteando”.

Ya este año su tesón le permitió ganar el premio Compromiso Social del Instituto de la Juventud de España, por ser “ejemplo de superación y de derribo de barreras”.