Lenín Moreno responde ante las protestas: “No voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, respondió este viernes ante las protestas que se viven en su país ante el alza de los combustibles anunciadas por su Gobierno. “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida”.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, aseveró el jefe de Estado citado por RT.

Recientemente se han llevado a cabo varias manifestaciones en contra de las medidas económicas del Ejecutivo ecuatoriano, que contempla la eliminación de subsidios para el uso de combustibles fósiles y la liberación del precio del diésel y la gasolina extra y extra con etanol.

Ecuador vive su segundo día bajo estado de excepción. Foto: EFE

Este viernes se desarrolla el segundo día de paro nacional convocado por varias federaciones de transporte. Ante esto, quedaron suspendidas por segunda jornada consecutiva las clases en aulas de educación inicial, básica y secundaria.

Según Moreno hay “agitadores” detrás de estos actos y enfatizó que es él quien rige los designios del país, por lo cual no cederá en sus planes. “Por el momento ahora soy el presidente y me ha tocado tomar decisiones y no me tiembla la mano para hacerlo”.

Ante los que cometan hechos delictivos prometió mano dura, en un pronunciamiento efectuado desde Guayaquil, donde se registran la mayor cantidad de detenidos (159), producto de las manifestaciones, del total de personas (350) en todo el país.

Actualmente rige un estado de excepción, de 60 días, dictaminado por el Gobierno de Moreno ante las fuertes protestas acontecidas.

Las medidas económicas se engloban en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual el Gobierno ecuatoriano recibirá más de 4.000 millones de dólares.