Periodistas internacionales coinciden en que no hay una dictadura en Perú

Por Walter López y Jessica Gargurevich.

No hay dictadura en el Perú. Esa es la principal conclusión a la que llegaron algunos miembros de la prensa internacional que asisten al Festival Gabo, el cual reúne a periodistas de Iberoamérica.

La República recogió en exclusiva el testimonio de algunos de ellos en el evento que se celebra en Medellín, Colombia. Si bien es cierto no coincidieron en algunos puntos, sí lo hicieron al enfatizar que el cierre del Congreso de la República efectuado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre no constituye una dictadura.

Jaime Ortega – Director de EFE en Bogotá (Colombia)

Es una decisión que tomó el presidente Martín Vizcarra y ha tenido un gran apoyo popular. Esas medidas de cierre del Congreso, todo lo que se salta de la normal constitucional no es lo deseable y puede traer consecuencias inesperadas, pero en este caso, dada la situación política de Perú, en un contexto de corrupción de fuerzas políticas enfrentadas, creo que se da el apoyo a la decisión del presidente

No hay una dictadura en Perú, simplemente hay un choque de poderes como se da en diferentes países, en cada uno se resuelve de diferentes maneras. Hay un enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo. Este tipo de decisiones causa impacto en la población y fuera del país, porque todo aquello que se sale de lo habitual sorprende, pero los peruanos sabrán resolver su situación.

La democracia peruana es bastante sólida, enfrentó problemas hace unos años con la dictadura de Fujimori y el autogolpe, pero después de eso ha logrado mantenerse con una sucesión presidencial ordenada tras pasos de poder de presidentes de diferentes partidos o líneas políticas y el país va bien. La democracia, como dicen, es el sistema más imperfecto, pero es el mejor. Y la peruana es una democracia sólida.

Jaime Ortega, periodista colombiano y corresponsal de EFE.

Manuel Hernández - Reportero del Diario El Mercurio (Chile)

Es un evento muy convulsionado que desde afuera es algo difícil de comprender, porque no se entiende como una vicepresidenta quiere ser presidenta y se juramenta en un Congreso, lo comentaba con un colega que es el corresponsal del ‘Financial Times’ aquí en Colombia, y hablamos que se parece un poco a lo que pasó a inicios de año en Venezuela, con dos presidentes y un juego político entre el Ejecutivo y el Legislativo, que confunde un poco.

En el plazo en que los poderes puedan fijar sus posturas y haber un debate que esté consagrado en la constitución, se debe llegar a una solución. Las dictaduras y democracias tienen un hilo muy delgado. Una democracia no se constituye solo por votos, hay que dejarlo en claro, porque es algo que muchos no entienden.

Encasillar a Perú como dictadura o democracia no cabe. Están pasando por un momento muy difícil como muchos países de Latinoamérica, al ver que los dos poderes principales se están peleando. Y luego al ver que dos personas que dirigían juntos el país (Vizcarra y Aráoz) se pelean por la presidencia, uno se pregunta ¿qué tan estable es?

También que analizar qué tan polarizado está el país, porque eso define mucho y determinar qué es lo que quiere la gente. Hablar de conflictos políticos partiendo desde la élite es lo más fácil. Hay que preguntarle a la ciudadanía como se sienten ellos porque es la población la que eligió a esas personas.

Manuel Hernández, periodista venezolano que radica en Chile.

Fabrice Le Lous - Reportero del Diario La Nación (Costa Rica)

Todo lo que sea luchar contra la corrupción en un país donde todos los expresidentes modernos están en un proceso judicial, presos o a punto de ser capturados, es vital. Si esto lleva a un escenario donde podamos confiar en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con independencia es positivo. Si se ha encontrado que hay congresistas que han hecho actos de corrupción, creo que se está caminado en pasos adecuados.

En Perú no hay dictadura, yo viví cinco años en Nicaragua y sé lo que es una dictadura autoritaria, con masacres estudiantiles y demás. En Perú también lo saben, pues estuvo Fujimori, y el actual escenario está alejados de eso. Me parece que es un país políticamente frágil, pero no una dictadura.

Siento que estamos en un periodo de transición en la política peruana, pues hubo un desequilibrio con la renuncia de Kuczynski, la separación de los hermanos Fujimori, la investigación a los expresidentes, el suicidio de Alan García. Son tiempos muy volátiles, pero se está tratando de avanzar hacia democracia más robusta.

Fabrice Le Lous, periodista costarricense.

Laura Cruz – Web Mutante (Colombia)

“Me llama la atención que la gente se movilice y presione tanto para lograr un cambio. En Colombia también hay una crisis de credibilidad sobre el papel del Congreso, creo que nadie confía en los parlamentarios, hay una mala percepción. La diferencia es que en Perú se movilizan, aquí no pasa nada y la corrupción dentro del Congreso es como parte del paisaje. Me parece increíble que en Perú se movilicen de esa forma, así sea de noche, para luchar por lo que creen.

No creo que haya una dictadura en Perú, pero si hay un ambiente de crisis. Renunció un presidente por temas de corrupción, renunció otro, también sé que hay otra de crisis de corrupción en el Congreso. Más que dictadura creo que hay una crisis del sistema político.