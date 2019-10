“Eres un cerdo”: fue burlado y rechazado, pero conoció la vida saludable y todo cambió

Cuando era adolescente, Anthony Bayer —hoy de 26 años— fue sufrió bullying por varios de sus compañeros de colegio.

Tenía sobrepeso y “adicción” a la comida rápida. Las fotografías de esa época lo evidencian. Llegó a pesar 157 kilos, y a usar pantalones de talla 42 y camisas triple XL.

No era casualidad. Anthony Bayer desayunaba dos sándwiches de albóndigas con coca cola, o almorzaba hamburguesa de KFC y un paquete de helados.

En su colegio de Queensland, Australia, fue el centro de crueles bromas. Incluso una vez sus amigos planearon una reunión con la chica que le gustaba solo para que ella le dijera: “Lo siento, eres un cerdo”.

Foto: Facebook.

Y todo estallaron en carcajadas. Pero todo cambió hace cinco años, cuando Anthony Bayer decidió cambiar su estilo de vida.

Tras un régimen de alimentación saludable, ya bajó 60 kilos y cinco tallas. El cambio es tan dramático como su vida personal.

La misma chica que se burló de él en secundaria, le envió un mensaje años después disculpándose y pidiéndole una cita.

“Los niños siempre son crueles con cualquiera que se vea diferente, así que lo tuve duro”, comentó Anthony Bayer.

“Realmente me gustó esta chica en mi escuela. Era muy popular, y todos los muchachos pensaban que era la más sexy de nuestro grado”.

Foto: Facebook.

“Pensé que era realmente bonita, y debí haber estado loca, pero decidí invitarla al baile de la escuela”, agregó.

“Pero lo pasé muy mal, y todos se rieron y me acosaron cuando descubrieron lo que sucedió. Fue horrible”.

Anthony Bayer recordó que, tras ser rechazado, cayó en depresión y pensó que se quedaría solo para siempre.

“Nunca pensé en mi salud hasta que mi médico dijo que estaba a punto de tener diabetes. Me eché a llorar y me di cuenta de que necesitaba cambiar mi vida”.

“Dejé de comer comida rápida y comencé a cocinar para mí. También entré en un gimnasio por primera vez en 2014 y no he mirado atrás”, indicó.

Anthony abrió su propio negocio de entrenamiento personal llamado ‘Transforma tu futuro’ para ayudar a aquellos que están en la misma posición que él hace cinco años.

Foto: Facebook.

“Siempre me rechazaban y me reían cuando me acercaba a las chicas. Pero ahora las mujeres me piden citas todo el tiempo”.

"He pasado por muchas cosas, pero mis experiencias me han convertido en el hombre que soy hoy. Mi mensaje es nunca rendirse”, finalizó Anthony Bayer.