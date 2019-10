Periodista perdió un ojo durante protestas en Hong Kong [VIDEOS]

Un lamentable atentado contra la prensa internacional se produjo este jueves 3 de octubre en Hong Kong, cuando la periodista indonesia Veby Mega Indah, de 39 años, fue atacada con balas de goma cuando cubría unas de las manifestaciones de ese país, por lo cual perdió un ojo.

La reportera estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook Live para el portal de noticias Suara.com.hk, cuando la Policía local quienes se encontraban reprimiendo a los manifestantes que protestan contra el acuerdo de extradición entre Hong Kong y China.

En el video, que ya puede apreciarse en Facebook y otras redes sociales, se ve a los policías retirándose de un puente en Wan Chai que conduce a oficinas gubernamentales en el corazón de la ciudad. A los periodistas se les escuchó gritar “somos reporteros” antes de que se disparara. En la zona, manifestantes arrojaban botellas de plástico y otros objetos a los uniformados.

“Los médicos le han informado hoy que, lamentablemente, las lesiones que recibió como resultado de los disparos de la Policía provocarán ceguera permanente en su ojo derecho. Se le informó que la pupila de su ojo se rompió por la fuerza del impacto. El porcentaje exacto de daño permanente solo puede ser evaluado después de la cirugía”, señaló Michael Vidler, abogado de la periodista herida.

“Esto no debería suceder, la Policía debe ayudar a los periodistas y no disuadirlos, especialmente no dispararles. Veby estaba con otros periodistas que también cubrían la protesta cerca del edificio de inmigración. Llevaba su tarjeta de reportera, chaleco reflectante, casco con prensa y gafas protectoras en el momento del tiroteo. Claramente, Veby se distinguía de los manifestantes. Condenamos enérgicamente este incidente y seguiremos exigiendo justicia mientras rezamos por su recuperación”, señaló ‘Suara’ en un comunicado en Facebook.

El pasado martes, otros periodistas resultaron heridos en las protestas del “día del duelo” convocadas para conmemorar el día nacional de China. A su vez, Pang Pui Yin, reportero del sitio Local Press, fue arrestado por la Policía cuando dispersaba a los manifestantes en el distrito de Mong Kok, según indica el Comité para la Protección de los Periodistas, a pesar de estar claramente identificado como parte de la prensa.

De todas maneras, la Policía lo acusó de reunión ilícita y solo lo liberó bajo fianza, con la acusación de haber agredido a un efectivo del orden. Los activistas exigieron que se le retiren todos los cargos y el cese del acoso contra los periodistas.