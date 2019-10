Adolescente murió por salvar a una mujer y a su hijo cuando se ahogaban

Un adolescente de 17 años dio su vida para salvar las de una madre y su hijo cuando estaban siendo arrastrados por la corriente de una playa de Virginia Key, en Florida, Estados Unidos. El joven los empujó hasta la orilla, pero él quedó atrapado.

Según informa Clarín, la mujer de 25 años y su hijo de 9 estaban aprendiendo a nadar, pero fueron revolcados por las olas y empezaron a ahogarse. El joven identificado como Christian Burgos los vio y no dudó en ir por ellos.

Luego de que la familia lograra salir a salvo del mar, pidieron ayuda a los otros bañistas para que auxiliaran al adolescente. Dos personas fueron por él y lo sacaron, pero inconsciente.

Christian Burgos fue trasladado al hospital, donde estuvo en coma por algunas horas, hasta que falleció finalmente. La madre del menor quedó devastada por el suceso.

“Me podría sentir orgullosa de él, pero lo que siento es un tremendo dolor, no tengo cabeza para pensar en eso que hizo”, expresó.

En tanto, la familia salvada por el muchacho agradeció su acto heroico y lamentó que no pudiera sobrevivir. “Si no hubiera sido por él, hoy no estaría viva”, comentó Elvia Venegas. Su hijo, Maynor, agregó que nunca lo olvidarán.

Christian y su madre llegaron a Estados Unidos desde Nicaragua. Vivía con su padre también, pero fue reportado hace poco a su país. Ahora el hombre pide una visa humanitaria para poder velar a su hijo; sin embargo, el Gobierno se lo ha negado.

“Mi deseo más grande es estar al lado de mi hijo, que el Gobierno me ayude con una visa para verlo. Usted viera cómo me siento… partido”, señaló a Telemundo 51.