Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela HOY

Con LaRepublica.pe, entérate EN VIVO de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país.

La jornada del último martes 1 de octubre, estuvo marcada por las declaraciones de Maduro quien ironizo a Vizcarra: “¿Vizcaya, así se llama?, ¿Perú sabe quién es su presidente?”

Maduro se refirió a las denuncias de xenofobia registradas en el país durante la última semana y, tras calificarlo de “neonazi”, titubeó el apellido del gobernante peruano.

“Martín Vizcaya o Vizcarra, ¿cómo se llama él? No me sé ni el nombre, yo no sé si el pueblo de Perú sabe quién es su presidente, ese señor pues, presidente de Perú, que nadie lo eligió pero es presidente de Perú”, comentó Nicolás Maduro.