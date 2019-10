“Deja al bebé en un orfanato e inténtalo de nuevo gratis”, le dijeron a Svetlana Borodulina en una clínica de Rusia donde compró esperma para ser madre. Y lo fue, pero la niña nació con atrofia muscular espinal.

Dado que su esposo Serguéi es estéril, se puso en contacto con la Clínica DNA, situada en la ciudad rusa Cheliábinsk, donde le prometieron un “bebé normal y sano”, en base a las verificaciones de rigor con sus donantes.

Sin embargo la infante desarrolló una discapacidad que desgasta los músculos. Desde los cuatro meses su hija, de nombre Nika, presentó serios indicios de lentitud y no podía sostener su cabeza, le comentó al diario Sobesednik.

Acudió a un neurólogo que le informó cuál era su patología. Cuando ella le preguntó qué podía hacer, él le respondió: “Preparar un ataúd para un niño”.

Fue tal el impacto generado por esta situación en la mujer, que cayó en un estado de estrés y rompió con su esposo.

"Ellos (la clínica) pintaron un cuadro tan maravillo. Yo no soy una doctora, no entiendo de estos temas. Hice todas las pruebas que me pidieron, no ahorré ni un centavo, porque se trataba de la salud de mi hija", sostuvo.

Tanto Borodulina, de 40 años, como el donante comparten una misma enfermedad genética recesiva que no fue detectada por el instituto médico. Y según sus autoridades es porque las leyes en Rusia no contemplan exámenes sobre enfermedades genéticas recesivas.

Ahora la intención de la fémina es demandar a la clínica por las facturas médicas del programa especial en el cual Nika recibe tratamiento. Se estima que cada inyección del medicamento estadounidense Spinraza vale 102.000 libras esterlinas.