Venezuela: precio dólar hoy, miércoles 02 de septiembre del 2019

El precio del dolar hoy en Venezuela es de Bs. S. 20.995,42 bolívares soberanos, según información de la página DolarToday y Dólar Monitor.

El 9 de enero el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el incremento del encaje marginal a 60%. Medida que debía ser acatada por las instituciones bancarias a partir del 14 de enero.

La jornada del último martes 1 de octubre, estuvo marcada por las declaraciones de Maduro quien ironizo a Vizcarra: “¿Vizcaya, así se llama?, ¿Perú sabe quién es su presidente?”

Maduro se refirió a las denuncias de xenofobia registradas en el país durante la última semana y, tras calificarlo de “neonazi”, titubeó el apellido del gobernante peruano.

“Martín Vizcaya o Vizcarra, ¿cómo se llama él? No me sé ni el nombre, yo no sé si el pueblo de Perú sabe quién es su presidente, ese señor pues, presidente de Perú, que nadie lo eligió pero es presidente de Perú”, comentó Nicolás Maduro.

¿Cuánto cuesta el dólar en Venezuela, según DolarToday?

Según Dolar Today se encuentra en Bs. S. 20.995,42. En la siguiente tabla está el Tipo de cambio de dólares estadounidenses (USD) a Bolívares Venezolanos (VEF). Información según la página de DolarToday.

5 USD 104.977,10 10 USD 209.954,20 20 USD 419.908,40 50 USD 1.049.771,00 100 USD 2.099.542,00 500 USD 10.497.710,00 1000 USD 20.995.420,00