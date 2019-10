Cambió su número de la suerte porque le acordaba a su ex y terminó ganando la lotería

En Chile, una mujer se convirtió en la afortunada ganadora de más de 3280 millones de pesos del Loto de los Ángeles, en la región del Biobío, al centro del país debido a una peculiar decisión.

La madre de familia que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad dijo que cambió uno de sus números favoritos porque le recordaba a su exesposo. Sin embargo, no contó con que se volvería millonaria.

Según el portal de CHV Noticias en Chile, el Loto de los Ángeles había ‘reventado’ hace una semana y se esperaba que alguien lo pudiera reclamar.

Ella se enteró al ver la noticia en los medios de comunicación y decidió revisar su boleto. Ahí se dio cuenta que se había ganado los 3280 millones de pesos de la lotería.

El número que había cambiado no uno cualquiera, sino que representaba una fecha especial que compartía con su exmarido, de quien estaba divorciada hace un tiempo.

Este significativo cambio le permitió ganarse los más de 3280 millones de pesos que se sorteó el pasado 10 de setiembre.

“Me enteré por la prensa, recién el viernes mientras estaba trabajando. Comentamos con mis compañeros la noticia que había salido en el diario La Tribuna que aún no aparecía el ganador del Loto en Los Ángeles, saque mi boleto y empezamos a ver número por número y no me lo podía creer cuando me di cuenta que tenía el boleto ganador”, señaló la emocionada afortunada.

Al ser consultada por el medio de Chile sobre qué hará con todo ese dinero, dijo que pensaba sacar una parte y el resto ponerlo en el banco para poder asegurar su futuro.

La afortunada mujer no descarta dejar de trabajar, pero cree que lo que está viviendo en estos momentos es como un sueño.