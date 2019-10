La NASA tiene pautada para el 2020 una nueva misión a Marte, con el fin de estudiar los componentes bioquímicos de su suelo, que permitan saber si hay vida o alguna vez lo hubo.

Incluso, este proyecto ha sido catalogado como el más avanzado en la historia de la agencia espacial de Estados Unidos.

El científico detalla que la próxima misión a Marte cambiará todo lo que conocemos. Foto: NASA

Jim Green, científico en jefe de la NASA, aseguró que la consecuencia del hallazgo de vida extraterrestre pondrá de cabeza a la humanidad.

¿Vida en Marte?

“Comenzará una línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos preparados para los resultados. No lo estamos”, indicó en una entrevista a The Telegraph.

‘’El mundo no está preparado para el descubrimiento de la vida en otro planeta, a pesar de que solo faltan un par de años’’, señaló el especialista, quien confía en la labor de los rovers de la NASA y la Agencia Espacial Europea que analizarán la superficie marciana.

Cabe resaltar que para la comunidad científica que estudia al planeta rojo, es probable que haya vida bajo tierra ya que su superficie es radiactiva.

“Cuando los ambientes se vuelven extremos, la vida se mueve hacia las rocas’’, cuenta Green, quien dirige la División de Ciencia Planetaria de la NASA, y da fe de aquel enunciado tras las pruebas realizadas en las excavaciones que se hicieron en la Tierra.

Jim Green cree abiertamente en que todo cambiará después del aterrizaje de los vehículos en Marte, los cuales llegarían al cráter Jezero en febrero del 2021, siete meses después de su lanzamiento, por lo que calificó de ‘’revolucionaria’’ lo que venga luego de la exploración.

“Lo que sucede después es un conjunto completamente nuevo de preguntas científicas (…) ¿Es esa vida como nosotros? ¿Cómo estamos relacionados?”, comenta al diario citado.

El objetivo principal de esta misión es rastrear los indicios de vida, por lo que cada rover contará con cámaras de alta definición y un helicóptero desmontable para captar imágenes aéreas del vecino rojo.