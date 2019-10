Maduro ironizó a Vizcarra: “¿Vizcaya, así se llama?, ¿Perú sabe quién es su presidente?”

Horas antes de que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolviera del Congreso de manera constitucional, su par venezolano, Nicolás Maduro, ironizó el gobierno en una conferencia de prensa.

Maduro se refirió a las denuncias de xenofobia registradas en el país durante la última semana y, tras calificarlo de “neonazi”, titubeó el apellido del gobernante peruano.

“Martín Vizcaya o Vizcarra, ¿cómo se llama él? No me sé ni el nombre, yo no sé si el pueblo de Perú sabe quién es su presidente, ese señor pues, presidente de Perú, que nadie lo eligió pero es presidente de Perú”, comentó Nicolás Maduro.

Por la tarde, casi ocho horas después de estas declaraciones, el presidente peruano disolvió el parlamento invocando normas constitucionales.

La medida fue tomada luego de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.

Por la noche, el Congreso respondió aprobando la suspensión temporal de Martín Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.

Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras.

Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.

¿Cómo ha informado la prensa de Venezuela sobre disolución del Congreso en Perú?

La crisis política del Perú se encuentra en los ojos del mundo. La prensa venezolana, desde luego, ha hecho lo propio.

Así informó TV Venezuela Noticias:

#MásTemprano Esther Saavedra, congresista de Perú, solicitó la salida del país de "todos los migrantes venezolanos, buenos o malos", además de cerrar las fronteras, previo al anuncio de Martín Vizcarra de disolver el Parlamento peruano. Video cortesía. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/jK6e3dLAxy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 1 de octubre de 2019

El periodista Sergio Novelli calificó de “enredada” y “rara” la situación política del país.

Se enrareció la política peruana!!! Ahora hay dos presidentes en Perú. Mercedes Araoz asume nombrada por el Congreso y sustituiría al mandatario Martin Vizcarra, quién llamó a la disolución del Parlamento. Gran enredo! pic.twitter.com/LsLXwe6lXE — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 1 de octubre de 2019

NTN24 Venezuela se contactó con Luis Gonzáles, excanciller de Perú.

En diálogo telefónico, Gozáles resaltó que la disolución del Congreso del país “es absolutamente inconstitucional lo hecho por Vizcarra, y no lo digo solo yo, lo dice el Colegio de Abogados en un pronunciamiento y todos los especialistas en derecho constitucional".

“Martín Vizcarra se encuentra de presidente porque formó parte de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Los parlamentarios que están en el Congreso por PPK votaron por su desafuero”, agregó.