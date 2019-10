Expolicía entró al departamento de su vecino y lo acribilló al confundirlo con un ladrón

Uno de los casos más polémicos, ocurrido en Estados Unidos en septiembre del 2018, vuelve a ser el centro de atención. Una expolicía que asesinó a su vecino con dos disparos en su propio departamento fue declarada culpable por el delito de homicidio.

La mujer enfrenta una pena de hasta 99 años de cárcel que será determinada dentro de los próximos días. Según la defensa, la expolicía se equivocó de departamento y creyó que el vecino era un intruso y le disparó.

Sin embargo, Botham Shem Jean, un hombre de 26 años y sin antecedentes penales, no estaba armado. Los hechos ocurrieron, explica la BBC, con la luz apagada, y Amber Guyger, entonces policía, se dio cuenta de su error después de encenderla.

La acusación

De acuerdo con los abogados de la familia de Jean, se trata más que de un “error”. Creen que hay un tinte de discriminación en el delito, debido a que la víctima era afroamericana.

Además, el fiscal a cargo del caso, Jason Hermus, señaló que en el departamento había un tapete en la entrada de la puerta que nadie más tenía. Este objeto habría sido suficiente, afirmó, para que Guyger se diera cuenta de que no era su vivienda.

Benjamin Crump, uno de los representantes legales de la familia de Jean, expresó su preocupación por la situación de los “negros” en Estados Unidos, quienes, a su parecer, están siendo asesinados por la Policía de manera insólita.

“Ustedes saben, al conducir un auto siendo negros, al caminar por nuestro barrios siendo negros… y ahora no están matando al estar viviendo en nuestros apartamentos siendo negros”, comentó.

Otro de los abogados denunció un trato preferencial para con la expolicía. Afirmó que se le permitió irse de la escena del crimen sin ser detenida, lo cual evidencia un acto de racismo. Asimismo, fue arrestada después de días y se le permitió salir bajo fianza.

Un grave error

Ante los jueces, Guyger declaró que disparó a Jean y aceptó que fue un gran error el haberlo hecho.

Los abogados de la mujer afirmaron que su conducta fue “razonable” puesto que ella creía realmente que estaba en su casa. Además, argumentaron que llegó cansada después de un largo día de trabajo y que cualquier persona pudo haberse equivocado de lugar debido a que la señalización de los pasillos no son claras y los pisos son similares.

“La ley reconoce que se pueden cometer errores”, dijo Toby Shook, abogado de Guyger.

Decisión del jurado

El juez que vio el caso, Tammy Kemp, consideró que se le podía condenar por homicidio involuntario. Señaló que podría ser tratado como un delito en el que un civil “defiende su territorio” y usa la fuerza letal si “cree razonablemente que es inmediatamente necesario”, como un robo, por ejemplo.

No obstante, los miembros del jurado decidieron que era un asesinato. Sostuvieron que era absurdo que una mujer de 31 años y con capacitación policial actuara de esa forma.

Además, alegaron que la alfombra de Jean era roja brillante y era imposible no haberla visto. Entre otras cosas, cuestionaron su versión y la declararon culpable.

Guyger, por su parte, aseguró estar arrepentida.

"Tenía miedo de que esa persona dentro de mi apartamento me matara. Le pido perdón a Dios y me odio todos los días. Me siento como una mierda ”, expresó.