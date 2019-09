Flores negras, alcohol “para no sentir” y letras que duelen: el diario de una joven con Asperger que decidió acabar con su vida

En una de sus últimas postales, Shannon (24) sonríe al pie de a un arbusto. Pero detrás de esa risa casi fingida, se escondía un gran dolor.

La joven sufría de ansiedad y depresión, y le habían diagnosticado el síndrome de Asperger y un trastorno de personalidad emocionalmente inestable.

Para tratar de aliviar sus problemas de salud mental, su madre —Anne Quinn, de 58 años— la había llevado al centro de rehabilitación Oak House, ubicada en Tipton (Reino Unido).

Shannon, sin embargo, no soportó las terapias ni los controles, y decidió acabar con su vida el pasado 9 de enero de este año.

Nueve meses después del suicidio, la señora Anne Quinn ha mostrado el diario que su hija escribió. Foto: Mirror.

Nueve meses después del suicidio, la señora Anne Quinn ha mostrado el diario que su hija escribió mientras estaba internada en Oak House.

En diálogo con Daily Mirror, ella afirmó que Shannon todavía estaría viva hoy si el personal le hubiera brindado la atención adecuada.

Esta versión ha sido confirmada por el forense Zafar Siddique, quien dijo que hubo “fallas graves” en el cuidado y que la negligencia fue un “factor directo” del suicidio.

Shannon se encontraba bajo un sistema de vigilancia cada cinco minutos, pero las enfermeras olvidaron el chequeo de las 6: 00 p.m.

En ese momento, ella se encerró en el baño y se ahorcó. La ambulancia llegó a las 6.17 p.m., pero Shannon fue declarada muerta.

Diario desgarrador

Shannon había vertido su corazón en un diario íntimo donde documentaba su batalla con los problemas de salud mental. Cinco días antes de su suicidio, escribió:

En otra entrada el 12 de noviembre, Shannon se refirió a sus dificultades para beber en exceso, lo que exacerbó su condición.

Y un día después, ella habló sobre sus ansiedades con la terapia grupal.

“Un suicidio te destroza la vida”

Para la hermana de Shannon, Caragh (28), hablar sobre el suicidio puede conducir a un cambio. “Si no has experimentado el dolor del suicidio, no querrás desearlo a nadie. Te destroza la vida", dijo.

Además, reprobó el trato que recibió en el centro de rehabilitación. “Si no sentían que podían cuidar a Shannon, debieron decirlo. Esto nos ha devastado", aseveró.

En julio de este año, Oak House fue calificado como inadecuado por el organismo de control de salud y asistencia social del Reino Unido.

Los inspectores de la Comisión de Calidad de la Atención encontraron que 53 irregularidades (incluidas las denuncias de agresión sexual y uso de drogas ilegales).

Por su parte, un portavoz de Camino Healthcare —la entidad que lo administra— afirmó a Mirror que ha iniciado una investigación sobre el suicidio.

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza.

Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/)