Pidió a su amiga guardar una caja con juguetes sexuales, pero era la cabeza de su marido

Una mujer descubrió que guardó por cinco meses, sin saberlo, el cráneo de un hombre que había sido asesinado. El hecho sucedió en España el pasado viernes durante la madrugada.

Harta del olor que la casa de María Jesús tenía impregnada, la mujer decidió limpiar todas las superficies. Sin embargo, logró percatarse que el hedor provenía de una caja que su amiga Carmen le había dado a guardar en abril del 2019, donde supuestamente habían juguetes sexuales.

Según informa El Español, María Jesús revisó el desagüe, la basura y todos los rincones de su casa para hallar el origen del fuerte olor. Cuando decidió abrir la caja de “juguetes sexuales” se dio con la sorpresa de que en realidad había estado guardando un cráneo.

La historia que Carmen le dijo entonces fue que dicha caja pertenecía a su esposo, quien la había abandonado en febrero del mismo año.

La mujer de más de 60 años quedó en shock al descubrir el contenido y alarmó a la Policía sobre su descubrimiento. Las autoridades la detuvieron y determinaron que el cráneo pertenecía a Jesús María Baranda, de 67 años, marido de su amiga.

La víctima era conocida en la zona por frecuentar los bares y tener una personalidad bastante amable con los vecinos.

“Yo le he atendido muchas veces y a las camareras nos trataba siempre como si fuésemos sus nietas. Siempre amable, campechano y hablador”, cuenta Sara, una joven que lo conoció.

Caracteres opuestos

Cuando la Guardia Civil acudió al domicilio dispuso la detención de Carmen M., de 61 años. Ella fue la pareja de Jesús por 7 años y convivían en una vivienda del pueblo de Castro. La mujer no tenía hijos y se dedicaba a criar un perro con el cual salía para pasearlo.

Muchos vecinos la calificaron como “muy gruñona”, puesto que no le gustan los niños, según explica una de sus vecinas. Otros señalaron que habían escuchado gritos y peleas, pero que no sabían más que no supieran todos: ambos tenían caracteres opuestos.

Las autoridades vienen investigando el caso acerca del posible móvil del asesinato. Además, se determinará dónde está el cuerpo de Jesús y por qué Carmen decidió guardar su cráneo.