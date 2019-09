Científicos confirman mediante experimentos que simios nos ‘leen la mente’ [VIDEO]

La ‘Teoria de la mente’ es la habilidad social que permite atribuir pensamientos e intenciones hacia otras personas. Se creía que era solo característica del ser humano; sin embargo, investigadores de la Universidad de Kioto propusieron una dinámica para comprobar que los simios también la poseían.

En la iniciativa, los chimpancés, orangutanes y bonobos podían anticipar un comportamiento de algún sujeto que buscaba engañar o establecer un conocimiento falseado. Así lo corroboró Fumihiro Kano, autor principal del experimento.

Los especialistas expusieron los resultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) donde se describe a un simio que ve detenidamente un material audiovisual. Entretanto, una persona disfrazada de King Kong hace su aparición y oculta una piedra debajo de una caja, todo ello en presencia de otro humano.

Tras ello, el hombre sale por la puerta y, de súbito, la persona vestida de mono cambia el objeto de lugar, mete la piedra en otra caja, saca el objeto y se lo lleva. El humano regresa para recuperar la piedra, a la vez que una tecnología de seguimiento ocular registra hacia que sector dirige la mirada el verdadero simio y espectador.

El animal efectivamente se queda observando la primera caja, porque sabe que el humano buscará el objeto allí. ¿En realidad el primate entendió al individuo? ¿Fue casualidad que se fijara en el último lugar visitado? Las dudas científicas habrían quedado despejadas.

A fin de no generar suspicacias, el grupo de implicados le dio otro aire al experimento. El humano ya no salió por la puerta, sino que se escondió detrás de un panel opaco que los seres antropoides conocían. Se repitió el procedimiento paso a paso: el animal anticipó que el voluntario no escogería ninguna caja, puesto que él ya había visto cómo escamoteaban la piedra de la discordia.

“Estamos emocionados de encontrar que los grandes simios pasaron de verdad esta difícil prueba”, sostuvo Kano. Luego agregó que los primates comparten la ‘Teoría de la mente’ con nosotros. Asimismo, el resto de expertos concluyó que ahora “más nos damos cuenta que somos iguales”, según recabó ABC Ciencia.