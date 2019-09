Adolescente muere luego de que la batería de su celular explotara mientras dormía

Trágica consecuencia. Alua Asetkyzy Abzalbek, una joven de 14 años, murió luego de que su celular explotara tras dejarlo cargando toda la noche.

La víctima, quien vivía en Bastobe, una comunidad de Kazajistán, decidió irse a la cama no sin antes conectar su smartphone a la corriente y ponerse los audífonos para escuchar música, según contó Mirror.

A la mañana siguiente, los familiares de la menor descubrieron la desgarradora escena y rápidamente alertaron a los cuerpos médicos locales.

Las autoridades afirmaron que la batería estalló luego de pasar toda la noche enchufada, y dentro de las primeras investigaciones, estiman que Alua se quedó dormida con el móvil debajo de su almohada, lo que le causó la muerte luego de sobrecalentarse.

La policía de Kazajistán señaló que la batería estalló tras pasar varias horas cargando. Foto: Difusión

La explosión del dispositivo impactó de lleno en la cabeza de la adolescente, lo que bastó para acabar instantáneamente con su vida, ya que los paramédicos, una vez en la vivienda, solo pudieron confirmar el deceso.

La policía de Kazajistán calificó el hecho como un ‘’trágico accidente’’ y decidió no dar detalles de la marca del celular que le causó la muerte a Alua, detalla ABC.

"Todavía no puedo creerlo, eras la mejor. Hemos estado juntos desde la infancia. Es muy difícil para mí sin ti. Te extraño tanto. Me has dejado para siempre’’, escribió Ayazhan Dolasheva, la mejor amiga de la fallecida en sus redes sociales.

A medida que la tecnología avanza, los accidentes vinculada al uso de estas herramientas incrementan. Como en el caso de Evgenia Shulyatyeva, quien murió electrocutada luego de que su celular cayera al agua en el que se estaba bañando.