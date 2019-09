Vegana que comió salchicha por error: “Me dolió el estómago y se me aceleró el corazón”

Indignada y en shock. Así quedó Sharleen Ndungu, una joven vegana de 20 años, quien acudió a una panadería sin imaginar que, por un error del local a la hora de traer su pedido, terminaría comiendo accidentalmente un pan con salchicha, lo cual le ha traído graves consecuencias físicas y emocionales, como le contó al diario británico Metro.

El hecho ocurrió en el condado de Kent (Canterbury), Reino Unido. Allí Sharleen Ndungu fue a degustar un pan en la cadena gastronómica Greggs. Ella pidió un pan normal, pero le dieron uno relleno de salchicha, lo cual la ha dejado una trauma que asegura le durará toda la vida.

“No comí carne en años. Cuando me di cuenta, me empezó a doler el estómago y el corazón se me aceleró. Me entró el pánico porque eso solo ocurre cuando consumo carne, pero no cuando como otros alimentos. Ahora estoy traumatizada de por vida”, contó la joven británica a Metro.

Según Metro, la muchacha hizo el reclamo al establecimiento que, para tratar de enmendar su error, le ofreció la devolución de las dos libras (8 soles) que costó la comida. Ante la negativa de Sharleen Ndungu, le ofrecieron un voucher por 30 libras (aproximadamente 125 soles), que también rechazó.

“Hay gente que es alérgica al cerdo y puede morir por un error tan estúpido. Mi elección es no consumir carne porque causa cáncer. Esta elección me fue vulnerada. Quiero que hagan una disculpa pública”, declaró al mencionado medio de comunicación.

La cadena Greggs manifestó que su política es ofrecer una devolución y luego un voucher, y siempre pedir disculpas por este tipo de incidentes. "Nos hemos disculpado con el cliente por este incidente. Hemos tenido mucho cuidado para tratar de evitar que esto suceda y estamos investigando para garantizar que esta situación se pueda evitar en el futuro''.