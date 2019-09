Se bajó el pantalón para demostrar que no había robado: “Fue una locura, era mi miembro”

Trató de cruzar la puerta de una conocida tienda de Stoke-on-Trent, Inglaterra (Reino Unido), pero fue impedido por el personal.

Steve Whitehurst, de 48 años, fue acusado de robo por un bulto en su pantalón en una tienda de la cadena inglesa Scotts.

Estaba con su novia y su nieta de año y medio, en donde compró varias cosas, cuyo monto ascendió a $400 dólares.

El problema fue que cuando quiso pagar, la gerente de la tienda se acercó a Steve Whitehurst y le preguntó que qué llevaba ahí adentro, señalando su entrepierna.

Steve Whitehurst, quien indicó ese día llevaba puestos unos pantalones muy ajustados, se defendió asegurando que ese “bulto” era su pene de 25 centímetros.

Sin embargo, la empleada no le creyó y entablaron una discusión.

Entonces Steve Whitehurst se quedó desnudo para demostrar que, en efecto, no mentía.

"[Me preguntaron] ¿qué es ese bulto en tus calzoncillos?. Dije: ¿estás bromeando? Fui al cubículo y me bajé los pantalones y les mostré que era mi pene”, contó el afectado a The Sun.

La empleada no quedó del todo convencida, y llamó a un policía para descartar que no llevara algo oculto en la entrepierna.

“Estuve parado allí durante 30 minutos... comenzaron a aparecer más guardias de seguridad y pensé que esto era una locura porque probé mi inocencia. Estaba sorprendido. No soy ladrón”, agregó.

Mandy Shenton, novia de Steve Whitehurst, comentó que fue una situación “humillante” y “asquerosa”.

Consultados por The Sun, un portavoz de JD Sports afirmó que el cliente era sospechoso del robo.

“En ningún momento ningún colega le pidió al cliente que se quitara la ropa”, refirió.