Las 'Greta Thunberg’ latinas: la lucha de jóvenes contra el cambio climático

En los últimos días, la sueca de 16 años, Greta Thunberg se ha vuelto un símbolo juvenil mundial de cambio en favor del medio ambiente. Su potente discurso de apertura en la Cumbre del Clima en las Naciones Unidas han generado desde mensajes alentadores hasta comentarios negativos en contra de ella.

“Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición” dijo Thunberg, en medio de su discurso ante líderes mundiales y miembros de la ONU. Como ella, existen jóvenes en varios países de Latinoamérica que luchan cada día para generar consciencia sobre la situación del clima en su país.

Alexandria Villaseñor (14)

La adolescente estadounidense Alexandria Villaseñor (14) ha liderado la primera huelga estudiantil contra el cambio climático en Estados Unidos. Esto a raíz de su experiencia en el incendio forestal en California, donde fallecieron más de 80 personas y miles de afectados.

Su camino para iniciar sus protestas y plantones frente a la sede de Naciones Unidas fue inspirada en Greta Thunberg. Así que a partir del 14 de diciembre de 2018, comenzó a reclamar con cárteles “COP24 failed us” todos los viernes. Además, fundó su organización Earthuprising.org.

Jamie Margolin (17)

Jamie Margolin de 17 años es una de las adolescentes más representativas en Estados Unidos por su lucha contra la crisis climática. Desde los 15 años, la estadounidense comenzó su activismo y fundó la organización This is Zero Hour, “Es la hora cero”.

Junto a otros doce jóvenes, demandó al estado de Washington por la ineficiencia en sus actos por mejorar el medio ambiente y negar los derechos de los niños de “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Chiara Sacchi (17)

Chiara Sacchi es una de las jóvenes que reclamó en la Cumbre Climática sobre la nula acción de Estados Unidos por un cambio en favor del medio ambiente. Además que solicitó al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, junto a otros 16, que responsabilice a cinco países más contaminantes en el mundo: Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía.

Su lucha inició por los cambios climáticos locales y que, lamentablemente, aún continúan empeorando.

Bruno Rodríguez (19)

Bruno Rodríguez también formó parte de los jóvenes en la Cumbre Climática organizada en Nueva York. El argentino de 19 años reclama que la generación de las autoridades no tengan ningún plan de acción para los problemas medioambientales en el mundo.

Rodríguez es fundador de Clima Argentina y organiza huelgas estudiantiles cada viernes para lograr la justicia ecológica y medioambiental en su país.