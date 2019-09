‘Hachi’, la historia del perro que murió en un vuelo y aerolínea no permitió que familiares lo vieran [VIDEO]

Desde el pasado 18 de septiembre, en las redes sociales se ha llevado una campaña denominada #JusticiaParaHachi y se refiere a la muerte de un perro de raza golden retriever, que murió en extrañas circunstancias cuando viaja en avión desde Venezuela a Estados Unidos.

El médico cirujano Germán Contreras, de nacionalidad venezolana, denunció a través de su cuenta en Instagram lo que ocurrió en su viaje, que tenía como destino final: Miami para reencontrarse con su hija, quien ya residía desde hace un año en esa ciudad.

Contreras denunció a la Aerolínea Laser, como la responsable de la muerte de su perro ‘Hachi’.

Según El Nacional, María Victoria Contreras, señaló que su padre viajó con la empresa aérea con escala en la ciudad de La Romana en República Dominicana.

Cuando llegó a suelo dominicano, personal de la aerolínea le informó que su mascota había fallecido.

“Yo no tengo la verdad absoluta. No puedo especular sobre algo que no sé, yo solo sé que mi perro era un perro feliz de cuatro años de edad y sano. Los que me conocen saben que mi razón y mi motivo era traérmelo. Hachi era todo para mí”, manifestó la joven.

María Victoria contó que aún teniendo los papeles en reglas, la empresa puso muchas trabas y no querían dejar viajar a su padre con la mascota.

“Necesito justicia y saber qué pasó con mi perro. A mí nadie me lo va devolver. Pero exijo por humanidad que me den respuesta. Si ya lo cremaron o no. No me han dicho nada. A mi papá le prometieron las cenizas de Hachi. Den la cara y denme las cenizas de mi perro”, escribió en Twitter.

La historia de Hachi se ha hecho viral en las redes sociales y usuarios de varias partes del mundo han expresado su indignación y han repudiado como la aerolínea ha manejado el caso.

Al llegar a Estados Unidos, Contreras (padre) explicó a través de un IGTV todo lo sucedido desde que salió de Venezuela. “He llorado como nadie se imagina, he llorado con mi hija... nadie me va a devolver a mi hijo”, puntualizó.

“Compré su corbata para hacerle una fiesta para cuando llegara aquí a los Estados Unidos... y no se pudo, le están haciendo una fiesta en el cielo”, expresó entre lágrimas, el médico cirujano, dueño de la mascota.

Detalló que en ningún momento fue informado sobre las condiciones en que estaba ‘Hachi’, ni le permitieron que lo viera. “Ellos argumentaron que el estar en tránsito y el estar en dicha área, las autoridades de sanidad de ese país lo impedían, cosa que es falso”, señaló Contreras.

Expuso además que la acción tomada por la aerolínea Laser es una violación a los derechos humanos porque le impidieron ver a su mascota y de constatar si era verdad a lo que ellos hacían referencia.

Contreras indicó que en ese momento solo le prometieron que le darían las cenizas de ‘Hachi’. Sin embargo, habían transcurrido 48 horas del hecho y aún no habían recibido alguna notificación.

Testigo han dado algunas versiones del caso ‘Hachi’

El médico cirujano Germán Contreras, informó a través de sus redes sociales que uno de los pasajeros que llevaba otro perro le había indicado que su kennel tenía las paredes llenas de sangre pero que su mascota estaba bien.

Mientras que un trabajador de la aerolínea y que pidió no ser identificado, le informó que en el kennel de 'Hachi’ había un charco de sangre.

Ambos datos no fueron mencionados por el portavoz de la aerolínea que conversó con Contreras en República Dominicana.

A la fecha, la aerolínea no ha publicado un comunicado explicando lo que sucedió y tampoco han conversado con los medios de comunicación en Venezuela.