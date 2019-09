¿Flojera de sacar a pasear al perro? Ley sancionará a quienes descuiden a sus mascotas

Australia velará por el cuidado de los animales y legalizó un decreto que sancionará a quienes no les den una correcta calidad de vida a sus mascotas.

Aquellos que no cumplan con los cuidados pertinentes que demanda su crianza, se verán con la ley, ya que en Canberra – capital del estado oceánico – dejó de ver a los amigos de cuatro patas como una propiedad y las reconocerá como ‘’seres sintientes’’, según medios locales.

Chris Steel, legislador de Canberra. Foto: Difusión

El Territorio de la Capital Australiana estimó que la medida entrará en vigencia dentro de seis meses y cuyas multas ascenderán a 4 mil dólares para quienes no saquen a pasear a sus perros o no alimenten a sus gatos, también a los que no les brinden agua, higiene, abrigo y control médico.

¿Cárcel por no llevar una mascota al veterinario?

La ley australiana contempla que, si la salud del animal corre peligro por un brote de pulgas no atendido o un deficiente cuidado, las personas podrían pasar hasta un año en prisión.

Para consolidar el proyecto, Canberra destinará ‘’inspectores’’ a los domicilios. También destinará algunas políticas de comercio para las tiendas de mascotas y criaderos.

Inspectores designados por el gobierno australiano vigilarán la calidad de vida de las mascotas.

PUEDES VER Ocho crías de demonio de tasmania reavivan la esperanza de salvar la especie

Los que impulsen las peleas de perros o cualquier actividad de maltrato animal, irían tres años a la cárcel y pagarían 48 mil dólares de reparación.

“Lo que hemos hecho hoy reconociendo la sensibilidad de los animales es reconocer algo que ya sabíamos”, comentó Chris Steel, ministro de servicios de Canberra a ABC Australia.

Cabe resaltar que no serán multados aquellos que cuenten con un área verde en su casa en donde los animales puedan entretenerse por su cuenta o los que los dejen en casa por su propia seguridad. Al igual que quienes crían gallinas o tengan jaulas de pájaros.