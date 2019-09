El Ponchis: tenía 11 años, degolló a 10 personas y terminó ejecutado junto a su madre [VIDEO]

Tres semanas antes de la Navidad de 2010, un niño de solo 14 años acaparó las portadas más sangrientas del estado de Morelos, en México.

Se llamaba Edgar Jiménez Lugo, pero en el mundo del narcotráfico lo conocían como El Ponchis o El Niño Sicario.

Nacido en San Diego (California), distribuía cocaína, degollaba y decapitaba a los ‘enemigos’ del Cártel del Pacífico del Sur y tenía en su poder armas exclusivas del ejército.

El Ejército de México lo detuvo el 3 de diciembre del 2010, pero El Ponchis había empezado a escribir su historia criminal tres años antes, cuando apenas tenía 11.

A esa misma edad se inició en la droga.

El Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años. Foto: Difusión.

En un video que CNN obtuvo de manera exclusiva, El Ponchis confesó que el cártel —liderado por Jesús Radilla Hernández, alías El Negro— le pagaba 2 500 dólares por cada ejecución.

En total, torturó y degolló a unas 10 personas en México.

“Al principio se sentía feo, pero me obligaban. Yo nada más los degollaba pero nunca fui a colgar los cuerpos a los puentes”, se le escucha en el clip.

“El Negro me drogaba... me obligó a estar en la banda, que si no me iba a matar... antes estudiaba, cursé hasta el tercero de secundaria porque no quise estudiar, no me gustó", murmuró con la mirada fija en el piso.

Rodeado de los soldados, mientras le tomaban fotografías y lo grababan, El Ponchis seguía detallando episodios de horror.

“¿A los cuántos años empezaste a ejecutar?”, preguntó el soldado. “A los once”, continuó el Niño Sicario. “¿A cuántos ejecutaste?”, “A cuatro”, “¿Cómo los ejecutaste?”, “Los degollé”.

Edgar Jiménez Lugo, El Pochis: una infancia dramática

Al menos 17 de los 33 Ayuntamientos de Morelos, en México, tienen nexos con el crimen organizado, según inteligencia militar y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El Ponchis es el rostro de una tierra convulsionada. A los 5 años fue separado de su madre y desde entonces vivía en las calles.​ Junto a sus hermanas, desaparecían los cadáveres de los ejecutados.

El Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años. Foto: Difusión.

A los 11 años asaltó un negocio, fue detenido, pero quedó en libertad por ser menor de edad.

De vuelta en las calles, fue levantado por el Cártel del Pacífico Sur, quien lo agregó a sus filas de sicarios.

Cuando intentaba viajar a Tijuana y después a San Diego, El Ponchis fue capturado en el Aeropuerto Mariano Matamoros por efectivos de la Secretaría de Marina.

Aunque confesó sus crímenes, El Ponchis sólo pasó tres años en la cárcel, ya que en 2013 fue puesto y libertad y trasladado a Estados Unidos, donde tenía familia, ya que México se crio en un hogar disfuncional.

Al quedar en libertad, se trasladó a Tijuana donde buscó ingresar a EE. UU. para reencontrarse con su familia.

De acuerdo a Excélsior TV, El Ponchis fue hallado muerto en Zacatecas (México) en 2013. Fue encontrado al lado de otros cinco cadáveres, entre ellos el de su madre.