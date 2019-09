Vegana de “las gallinas violadas” confiesa que mató animales: “no sabía lo que hacía”

Cada declaración suya causa polémica a nivel mundial, y esta vez no fue la excepción. La lideresa de ‘Almas veganas’, Estefanía Moghli Torralba, más conocida como Fanny, brindó unas sorprendentes declaraciones para un medio de comunicación de España, en las que confesó que en el pasado mató a muchos animales mientras trabajaba en un matadero.

“Es un lugar donde conviertes a alguien en algo”. Sin embargo, la activista ha lamentado desde entonces la labor del lugar al que acudía cada día para recibir un sueldo a fin de mes y asegura que no era consciente porque “el sistema normaliza el uso de animales, pero se puede cambiar”, sostuvo Fanny.

La ahora radical activista en favor del veganismo preciso que, por aquel entonces, los animales aún no le habían tocado la fibra sensible y afirmó que no tenía “conexión” con ellos. Además, defendió la posibilidad de cambiar de las personas y se puso como ejemplo: “Todos podemos evolucionar y adoptar una vida épica”.

Entre las declaraciones más famosas de Fanny destaca su afirmación que las gallinas eran violadas por los gallos, por lo que en su finca separaban a las aves de acuerdo al sexo. También considera “fascista” usar animales para el consumo alimenticio y aseguró en cuanto al veganismo no hay términos medios: o estas a favor de los animales o de su explotación.

También calificó como “asesinos” a los pescadores. “¿Quién nos creemos que somos?, ¿Que el planeta es nuestro? ¿Que los animales son nuestros? Ya está bien. No es un deporte la pesca, es asesinato”. También dijo que “no necesitamos comer animales, un sabor no vale más que una vida”.

Estas declaraciones, así como la utilización del lenguaje inclusivo le han valido miles de críticas en Facebook, sobre todo de los dueños de granjas y personas carnívoras. Pero también hay muchos que la apoyan, pues consideran que defiende una causa justa en favor de los derechos de los animales.