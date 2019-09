Hombre intenta besar a niña delante de su madre y confiesa sus pervertidas intenciones

De terror. Katie Genter, de 25 años, llevaba a su hija Peighton de dos años a la guardería en Bransholme, cuando un extraño anciano se les acercó y le dijo a la niña “dame un beso” y “Me encantaría llevarla a la cama”. El hecho ocurrió en Kingston upon Hull, Inglaterra.

Al suceder este evento, Katie empezó a gritar y le pidió al hombre alejarse de su hija. La mamá de Katie, Samantha, dijo a Hull Live, que su hija se encontraba horrorizada con el hecho.

Samantha también contó que el hombre “Se rió y dijo que le encantaría llevar al bebé a la cama" y Katie “estaba furiosa y la llevó, gritando, hija lejos de este hombre.”

Sin embargo, al denunciar el hecho, la Policía local consideró que no se trataba de un delito. Un oficial le dijo que “no había nada que pudiera hacer al respecto”, a pesar de la reacción ofuscada de la madre.

Ante la negativa, Katie dijo que “¿Cómo no puede ser un crimen hacer estas cosas? Esto no es suficiente. ¿Cómo en 2019 puede un hombre como este ser capaz de acosar a una inocente niña de dos años, tratar de besarla, decirle que le encantaría llevarla a la cama y no ser tratado de ninguna manera? Ese hombre todavía está allá afuera.”

Bransholme, Inglaterra.

Aún esta libre

Un inspector local del vecindario, Mark Peasgood, confirmó que el hombre anciano era libre de caminar por las calles. “Es comprensible que los padres se preocupen cuando alguien que no conocen les hable a sus hijos, y tomamos los informes de esta naturaleza increíblemente en serio, realizando investigaciones para establecer las circunstancias.”

Peasgood declaró que han conversado con la mamá de la niña para esclarecer el asunto y las inquietudes del caso.