“Quiero vivir”: el hombre más gordo del mundo decidió bajar de peso [VIDEO]

Juan Pedro Franco es un mexicano, de 36 años, que llegó a ser el hombre más gordo del mundo en 2017.

Con 595 kilogramos de peso, se convirtió en el hombre vivo más gordos del planeta, según lo reconoció la organización Guinness World Records hace tres años.

PUEDES VER Personas con obesidad tienen ocho veces más riesgo de padecer artrosis de rodilla

El recibir el reconocimiento significó un compromiso y un llamado de atención, debido a que tenía que perder peso porque su vida corría peligro.

Desde que tenía 10 años pesaba 70 Kg y aunque fue sometido a varias dietas, nunca pudo bajar de peso.

"Mi madre sabía que eso no era normal, no comía tanto y yo iba subiendo, como dicen, como la espuma”, comentó Franco.

Hombre buscó ayuda y muchos médicos se negaron a atenderlo. Foto: Difusión.

Llegar a tres dígitos de peso, le provocó diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, hipotiroidismo y linfidema (inflamación en sus piernas por retención de líquido), además de otras afecciones.

Su estado le impedía movilizarse, por tal motivo, quedó postrado a una cama durante siete años.

Franco estaba preocupado al ver su situación, se motivó a buscar ayuda pero los doctores se negaban a atenderlo porque consideraban que representaban un riesgo tratarlo.

“Mucha gente piensa: ‘Ay, es que no luchaste’. 'Ay, ¿cuándo te decidiste a bajar de peso? No es que hubo un día para decidirme a bajar de peso, toda mi vida he estado luchando con esto. No toda la gente entiende, piensan que estás así porque quieres, pero no, esto es una enfermedad y nací con ella”, expresó el joven en una entrevista de Hola doctor.

Un buen día, el cirujano bariatra José Antonio Castañeda y su equipo, decidieron tomar su caso y lo ayudaron.

El joven con obesidad mórbida fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos, una manga y un bypass gástrico en un hospital de Zapopán, Jalisco. Pero antes, lo sometieron a un régimen ditético especial.

La intervención resultó exitosa y le permitió a Franco a estar en 304 Kg de peso, es decir 291 Kg menos. Además pudo caminar desde la puerta del hospital hasta la habitación que le fue asignada.

PUEDES VER Casi 2.5 millones de niños menores de cinco años tienen obesidad

ELo más difícil que ha tenido que lidiar Franco fue el manejo de sus emociones. Considera que las heridas son fáciles de curar, mientas que lo emocional es diferente.

n una entrevista a Milenio, Franco contó que antes daba 10 diez pasos, pero ahora puede dar 100, catalogando la acción como un “gran avance”.

El hombre de 36 años años pudo bajar sus niveles de glucosa, de 500 a 130. También, señaló que dejó de tomar el centenar de pastillas que tomaba para controlar la diabetes e hipertensión.