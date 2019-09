La impactante historia de cantante colombiana que sufrió 47 fracturas en su rostro

Luego de retomar su carrera como cantante, un aparatoso accidente marcó por completo su vida. La artista colombiana Naela sufrió 47 fracturas en su rostro producto de un choque cuando andaba en motocicleta en Madrid, España.

La joven se mudó hace cuatro años al país europeo tras contraer matrimonio con un empresario español. Luego de estar un tiempo ausente de los escenarios, regresó a la música. Durante el 2018 sacó varias producciones, pero a comienzos de 2019 inició su pesadilla.

“Iba a entrar al túnel, se me dio por mover el espejo, en ese momento vino una ráfaga de viento y me dio miedo entrar al túnel, me meto por una división entre el túnel y otra vía que queda al lado, no medí bien y me di con un poste en toda la cara”, contó recientemente Naela a al programa La Red de Caracol.

La cantante quedó inconsciente hasta que una señora la ayudó a encontrar su celular y llamar a su esposo. “Empecé a toser sangre. Cuando abrí un poco los ojos, vi a un policía decir: ‘es colombiana, no debe tener familia’”, relató.

“Eso fue como un push de energía que me dio Dios para poder abrir los ojos, para poder hablar. La mandíbula se me partió en tres”, dijo al recordar el día de su terrible accidente.

Ella llegó al hospital en un estado crítico, los médicos le detectaron 47 fracturas faciales y otras en varias partes de su cuerpo. Naela necesitó una traqueostomía para corregir su mandíbula.

Durante 6 meses estuvo en recuperación, ahora luce con mucha salud, aunque todavía mantiene secuelas de su accidente en motocicleta que ha perjudicado su carrera como intérprete.

“Lo que me preocupaba era mi mandíbula. Al cantar yo tenía una capacidad muy amplia, ahora solamente me caben dos o tres dedos”, contó entre lágrimas la artista al medio colombiano.