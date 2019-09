¿Nos vigilan desde antaño?: La Tierra estaría siendo orbitada por guaridas de sondas extraterrestres

Los cuasisatélites son rocas espaciales que giran alrededor de una determinada estrella y coinciden su traslación con la de un planeta específico. Por su parte, la Tierra completa una vuelta orbital al mismo tiempo que nueve objetos, pero ellos lo hacen excéntricamente, es decir, describen un trayecto elíptico.

Un nuevo tema de investigación debería abrirse, según un artículo publicado por The Astronomical Journal a cargo del experto James Benford, quien no considera descabellado pensar en que estos compañeros cósmicos se tratarían de sondas extraterrestres, vigilantes sempiternos.

Seres de otros mundos podrían estar espiándonos desde rocas espaciales cercanas a la Tierra | Foto: NASA

De acuerdo a ABC Ciencia, estos curiosos navegantes se internan a la órbita de la Tierra una vez al año, sin embargo, no suelen sobrepasar más allá de la distancia marcada por la Luna. Son sus límites. Además, Benford añade que los objetos están apostados en la zona ideal para actividades de espionaje, pues mantendrían sus recursos gracias a la energía solar y permanecerían escondidos. Las dos condiciones van de la mano, por supuesto.

A pesar de la relevancia del tema, los astrónomos no le han dado importancia. Inclusive los miembros de SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence o programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre) siguieron ese ejemplo. ¿Por qué buscamos señales tan lejanas si aún no hemos peinado ni el patio trasero?

James Benford prefiere llamar ‘Lurkers’ o ‘fisgones’ (en español) a los cuasisatélites. Para él, aquellos espías serían robóticos y las motivaciones de los seres extraterrestres irían desde un inocuo estudio hasta donde llegue la imaginación. Las variantes están sujetas a posibilidades infinitas.

Asimismo, el especialista, conforme a sus conjeturas, dijo que los dispositivos de rastreo estarían observando a la Tierra desde hace mucho. Cabe la posibilidad, tal y como expone ABC Ciencia, que las sondas se hayan quedado sin energía, dando lugar a una verdadera arqueología alienígena próxima a ser descubierta.

Benford instó a SETI para que indague en los cuasisatélites mediante pruebas electromagnéticas, lumínicas y de microondas. Debido a la cercanía, se empezaría con 2016 HO3, uno de los nueve cuerpos de trayectoria no uniforme. El único país que ha anunciado arribar a tal destino es China; no obstante, no hay nada tangible aún en este dilema de la ciencia.