Los heteros que tienen sexo gay por dinero se llaman ‘cashsexuales’: no es una orientación

El doctor y terapeuta especializado en sexo, Joe Kort, se sorprende cada vez que recibe pacientes en su consultorio de Michigan, en Estados Unidos.

Chicos que, a punto de casarse con su novia, notan “una atracción extraña” hacia otros chicos; chicos heterosexuales que ven pornografía gay; o chicos que simplemente quieren confirmar su homosexualidad.

Él lo sabe: la sexualidad es profusa.

A lo largo de casi tres décadas, Joe Kort se ha especializado en psicoterapia afirmativa gay y terapia Imago, que consiste en aplacar los problemas y las discusiones de pareja.

Con todo ese bagaje, Kort escribió un libro revelador y controversial desde el título, ‘¿Es mi esposo gay, heterosexual o bi? Una guía para las mujeres preocupadas por sus hombres’ (en inglés, 'My Husband Gay, Straight or Bi? A Guide for Women Concerned About Their Men).

En esta publicación, el especialista del sexo habla sobre una práctica a la que denomina “cashsexual”.

El concepto se refiere a hombres heterosexuales que tienen sexo gay por dinero y que, en rigor, “sienten placen o se erotizan con el dinero” y el poder que este conlleva.

Ser “cashsexual” no es una orientación sexual; se refiera específicamente a hombres.

El doctor y terapeuta sexual Joe Kort. Foto: Difusión.

El libro de Joe Kort sugiere que es muy difícil tener sexo con alguien que no te excita, de modo que recibir esa compensación económica los enciende.

“Recibir elogios los transforma, los hace sentir importantes, deseados y valorados. Es por ello que su ego crece y comienzan a pedir cada vez más dinero por hacer “reales” los encuentros eróticos. Después regresan con su esposa y familia a una burbuja heterosexual”, comentó Kort.

Y en una entrevista para Psychology Today, agregó que "los hombres solo quieren sexo rápido y anónimo".

“La sexualidad de las mujeres es más relacional, mientras que la sexualidad de los hombres tiene más que ver con la objetivación”, apuntó Joe Kort.

‘Highsexuales’: heteros, sexo y marihuana

El libro del terapeuta sexual incluye, además, el término ’highsexual’, que hace referencia aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres cuando se encuentran bajo los efectos de la marihuana.

Aunque también se considera como una manera de disfrazar la homosexualidad, la comunidad LGBTI ha aceptado la palabra como un proceso de apertura.

Eso, además que un estudio de The Journal of Social Psychology demostró que los hombres se sienten atraídos por otros hombres cuando liban licor. Y, por su puesto, no está mal.

Romper el mito del sexo anal

Joe Kort, abiertamente gay, indicó que, como terapeuta sexual, tiene “el deber de decirte que el sexo anal no determina tu una orientación sexual”, sino que es simplemente una experiencia, sin más.

“No es homosexual ni heterosexual, es solo tu ano. En otras palabras, el sexo anal no se trata de orientación”, comentó a Psychology Today.