“Me van a matar”: el último mensaje de colombiana asesinada en México tras escapar de una red de prostitución

El pasado 17 de septiembre, el cuerpo de una joven de 22 años fue encontrado sin vida en Playa del Carmen, en México. Se trataba de una youtuber colombiana llamada Daniela Patiño, quien había salido de su país de origen en busca de un mejor futuro en España.

Sin embargo, Daniela habría sido engañada por una red de trata de personas en Guatemala y terminó en México después de huir de dicho país. Los últimos mensajes que les escribió a sus padres son claves para determinar cómo murió la joven.

Parte de una conversación mostrada por Noticias Caracol dan cuenta de que Daniela Patiño dio avisó a sus padres que corría peligro.

“Me van a matar”, se lee. “Daniela, no es fácil conseguir 3 millones de pesos en un abrir y cerrar de ojos sin muchas preguntas”, le responde su padre.

La muchacha le pide luego que llame a la Policía, pero el progenitor le responde que ella se encuentra en otro país y que tiene que dar aviso a las autoridades de ese lugar.

En otro de los mensajes, Daniela escribe: “Me van a matar, si me matan, denuncias a este lugar… por la zona 10 de Guatemala o carretera a El Salvador”.

Sueños interrumpidos

Daniela era una estudiante de Comunicación Social y Periodismo, pero recibió una oferta de trabajo por alguien que conoció en redes sociales. Su destino supuestamente sería España, pero cuando viajó con el boleto que le enviaron, aterrizó en Guatemala.

Los padres de ella no estaban de acuerdo, pero la joven tenía el sueño de ir a Israel, donde era conocida por los videos que colgaba en Youtube. Fue así que finalmente aceptaron que se fuera.

“Me dijo: ‘mamá me das un abrazo’ y yo le respondí: ‘no te lo voy a dar porque no quiero que te vayas’. La abracé y ya presentía lo que se venía, pero no creía que fuera tan fatal”, cuenta Martha Hinestrosa, su madre, a Noticias Caracol.

Daniela llegó a su destino el 17 de agosto a las 4:30 a. m., lo cual les pareció extraño a sus padres, ya que era muy pronto pues había partido a las 7:30 p.m. del día anterior. Sin embargo, la joven enviaba fotos constantemente junto a otras chicas y sola también en diferentes lugares.

La muchacha confesó después que se encontraba en Guatemala y que había sido captada por un red de trata de personas que la quería prostituir. Les pedía dinero a sus padres porque supuestamente eso le exigían para dejarla en paz.

Llegada a México

Daniela pudo escapar con un millón de pesos que sus padres le enviaron para que viaje en bus. Entonces la joven se fue a Playa del Carmen, en México. Según les explicó, no regresó a Colombia porque la tenían amenazada.

“Papá, esto es una trata de blancas, son personas muy peligrosas. No quiero que les pase nada. Si aparezco muerta, estoy en esta ubicación. Llame a la Policía”, escribió la joven.

Ella se mantuvo comunicada hasta el 10 de septiembre, que fue cuando salió a comprar al supermercado y no regresó más.

Una amiga de Daniela, quien la había recibido en México, se comunicó el 13 de septiembre con los padres de la joven para informarles sobre su desaparición. Las denuncias fueron asentadas ese mismo día en Medellín y en la Defensoría del Pueblo, tres días después.

Aparece el cuerpo

Sin embargo, la búsqueda de los afligidos padres llegó a su fin con una falta noticias. Daniela estaba en los medios de comunicación de México, en una noticia que anunciaba su muerte.

La habían encontrado en una carretera con altos signos de descomposición. Estaba desnuda, con la ropa a un lado y pudo ser reconocida gracias a unos tatuajes que la joven tenía en su cuerpo.

“Nos enviaron una foto no del cuerpo sino solo del brazo en el que tenía tatuada la palabra ‘inefable’. Ahí supimos que sí era ella”, contó Elkin Patiño, padre de Daniela.

La familia de la víctima está siendo ayudada por las autoridades de ambos países para repatriar su cadáver.