Senador de Haití dispara contra manifestantes: ‘’La defensa personal es un derecho sagrado” [VIDEO]

Sin pudor. Jean-Marie Ralph Fethiere, representante del Senado de Haití, disparó contra un grupo de manifestantes que se desplazaba en las afueras del Parlamento, en Puerto Príncipe.

El político del partido oficialista, no lo pensó dos veces y decidió arremeter contra los ciudadanos – según relata la agencia AFP – sin distinción alguna, lo que dejó al menos una persona herida.

Un fotógrafo de AP, quien no decidió revelar su identidad a pesar de lo ocurrido, fue alcanzado por una bala.

Las autoridades evaluaron al hombre de prensa, y constataron que el proyectil lo lastimó levemente en la mandíbula.

Protestas en Haití ante el gobierno de Jovenel Moise. Foto: Difusión

Al ser consultado por los diarios, con el fin de obtener una explicación, Jean-Marie Ralph Fethiere señaló que lo hizo para salvar su integridad.

“Me defendí. La defensa personal es un derecho sagrado”, expresó el legislador haitiano, quien desconocía sobre el daño causado al periodista.

Un periodista resultó herido por los disparos de Jean-Marie Ralph Fethiere. Foto: Difusión

¿Crisis en Haití?

Los habitantes de Haití salieron a las calles para demostrar su rechazo a la gestión del presidente Jovenel Moise, quien ascendió al poder tras los comicios del 2016.

Cabe resaltar que en Puerto Príncipe se iba a desarrollar una reunión entre el primer ministro, Fritz-William Michel y los senadores, con el fin reafirmar la política estatal, que tiene sumida a la nación en una crisis económica.

Sin embargo, luego la interrupción ciudadana, la sesión fue suspendida hasta nuevo aviso.

No queremos escuchar sobre la ratificación del primer ministro, no tenemos un problema de gobierno sino un problema del presidente: Jovenel Moise es una persona incompetente, no puede liderar, y por eso nuestra miseria es más grande”, indicó Didier Benel, uno de los amotinados que tomó la capital.

A la fecha, las autoridades reportaron varios locales afectados y dos vehículos quemados como saldo de las protestas de los haitianos.