“Cada día nace un deseoso de ser actor xxx”: ¿Qué pasó con la universidad del cine para adultos en Colombia?

Desde que se inauguró en Colombia la polémica Universidad del Porno, Amaranta Hank, una famosa actriz de esta industria, dice que no ha dejado de recibir mensajes a diario de personas interesadas en pertenecer a dicho mundo.

“Les explicamos qué es lo que hay y qué no hay para que se sitúen bien dentro de la pornografía y no las ideas tradicionales de ‘me vuelvo un rockstar y todas las mujeres se me lanzan encima'”, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo Alejandra Omaña, que es su verdadero nombre.

Pese a que no es exactamente una universidad, se trata de un encuentro que se realiza cada 60 o 75 días en diferentes ciudades de Colombia.

La jornada es de todo un día: comienza a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la noche con una muestra explícita de lo que es una grabación en vivo de una escena pornográfica, tal y como lo hacen las industrias extranjeras.

Según recoge el portal del diario El Tiempo, la Universidad del Porno es un ciclo de conferencias en el que se habla sobre cómo es la industria en Colombia, Europa y Estados Unidos.

Además, les enseñan a los participantes que deben ser mayores de edad sobre formatos de producción, costos, monetización y otros temas.

Para Amaranta Hank, uno de los temas del que más se habla es sobre cómo trabajar con las productoras extranjeras, “porque muchas veces tienden a aprovecharse de las mujeres de Colombia”.

“La gente tiene la idea de que trabajar para productoras grandes es llenase de dinero, pero a veces el trabajo más anónimo puede generar más rentabilidad”, afirmó Omaña.

La última conferencia de la Universidad del Porno se dio el 21 de setiembre en la ciudad de Bogotá. Se espera que en dos meses se vuelva a realizar, esta vez en otra parte de Colombia.