Empezó a correr a los 69 años, hoy tiene 81 y completó su décima maratón [VIDEO]

Una historia admirable y digna de contar es la Eduardo Marelli, un argentino quien a sus 69 años decidió comenzar a practicar atletismo y participar en diversas carreras, incluidas maratones. En la actualidad tiene 81 años y continúa haciéndolo con el mismo entusiasmo.

Ya son 323 carreras en las que participó, entre ellas los 21K del 25 de agosto pasado y la maratón del domingo 22 de septiembre. Eduardo Marelli le comentó a Clarín que pretende seguir corriendo para mantener la salud, aunque reconoce que 42 kilómetros le exigen un esfuerzo muy grande para su edad.

“Estoy muy contento y emocionado. Fue una carrera muy dura. Apenas me pude preparar. Tuve una bronquitis y por los antibióticos llegué con poca fuerza”, comentó Eduardo al citado medio, rodeado de sus familiares en una carpa luego de la competencia.

Eduardo toma del brazo a su esposa Araceli, su hija mayor María Belén, y de dos de sus nietos: Julián y Morena. “Los otros tenían una competencia de patín. Somos una familia de deportistas”, sostiene el hombre, quien terminó la prueba en nada menos que 4 horas y 45 segundos.

Cuando empezó a correr, tenía cáncer de próstata y lo estaban sometiendo a sesiones de radioterapia en el Hospital Naval. Un día le preguntó a su médico: “Me gusta mucho caminar, pero tengo ganas de participar en una carrera. ¿Puedo?”. El doctor le dio una lista de exámenes cardiológicos que tuvieron buenos resultados y le dieron el visto bueno para hacer deporte.

Contrariamente a lo que sucede con la mayoría de hombres de su edad, Eduardo Marelli no se ha jubilado y trabaja para Seguvip Argentina. Y desde hace años está asignado como empleado de seguridad en una sucursal del Banco Credicoop. “En noviembre de 2007, el banco organizó una caminata en Avellaneda y una de mis hijas, que también trabaja en el Credicoop, me sugirió ir. Y fui", comentó.

Su hija María Belén lo ayudaba a inscribirse on line, pues él no utiliza internet. “Ella me prohibió que vuelva a correr 42 kilómetros. Y el año pasado, cuando le conté que iba a correr el maratón de este año, no me hizo más una inscripción. Así que me las hace Fernando, un compañero del Credicoop que es un gran amigo".

El año que viene, va a cumplir 50 años de casado con Araceli. "Es una mujer divina. Tenemos cuatro hijas y cuatro nietos, tres mujeres y un varón, que a veces viene conmigo a las carreras que hacen River o Racing". Y luego añade que entrena tres o cuatro veces por semana, pero sin forzarse, sino "para estar en forma". “Trato de descansar y, la noche anterior a una carrera, ceno un buen plato de fideos".

Su meta en cada carrera es finalizarla. Aunque tiene un récord personal de 5 horas 35 minutos para completar los 42 kilómetros, asegura: “Yo corro contra el kilómetro y no contra el atleta que va adelante mío. Clasifico, porque no somos muchos en mi categoría, pero sé que no puedo batir un récord porque mi edad no me lo permite. Y la vida no es solo atletismo, es mi familia y no le quiero dar disgustos”.

“Yo mismo me doy cuenta de que es esforzarse mucho las maratones, por más que camino y troto. Pero quiero seguir disfrutando de la familia que tengo. Del corazón estoy al pelo, pero el doctor no quiere que me arriesgue corriendo distancias tan largas. Por ahí me hago un 21 K, pero después, de 10 kilómetros para abajo”.

Para reforzar sus palabras, corrió con una camiseta que le diseñó su nieto y que tiene escrita una frase en el pecho: “Corriendo, trotando, caminando, kilómetros son kilómetros”. Para él, su familia es su mayor triunfo.