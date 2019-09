Sabrina, la ‘narcosado’: fue contratada por los hijos del Chapo, Los Zetas y La Familia Michoacana

Sabrina Sabrok, la actriz de cine para adultos de Argentina, ha revelado que a lo largo de su carrera ha sido contratada por varios líderes de la droga.

Según comentó a Infobae, los hijos del Chapo Guzmán y los sanguinarios líderes de Los Zetas y La Familia Michoacana de México son fans de su show sadomasoquista.

Sabrina Sabrok, ahora llamada la 'narcosado’, confesó que fue contratada sin saber que daría un espectáculo para los temidos narcotraficantes.

Foto: Difusión.

De hecho, los detalles más sobrecogedores de estos encuentros los contará en su libro biográfico, donde también revelará con qué otros capos del crimen organizado ha trabajado.

“En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos del Chapo Guzmán, me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cártel. Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”, dijo Sabrina Sabrok a Infobae México.

“En 2012 también en un table dance otro de los hijos del Chapo Guzmán cayó al lugar. No me da miedo porque en ese sentido, platiqué con ellos, me dijeron que eran mis fans, que les gustaba mi show sadomasoquista por mi forma de ser, y no me dio miedo, más que nada porque yo no sabía cómo estaba la onda”, dijo.

Foto: Difusión.

La actriz porno Sabrina Sabrok, que hace unos años se sometió a una cirugía para tener el trasero más grande del mundo, dijo que además del Cártel de Sinaloa, la han contratado Los Zetas.

“Siempre llevaba mi banda de rock, íbamos a tocar, pero siempre querían mi show sadomasoquista. Les gustaba que yo subiera alguien en el escenario y les hiciera de todo, que los amarrara. Una vez subí a un chavo ‘nuevo’ y lo traté como un esclavo, le pegué, lo amarré, le metí cosas… Ellos se reían mucho", detalló.

Agregó que sus show sadomasoquistas son extremos e incluyen actos como "pisarles los genitales, meterles cosas, hacerles cosas extremas”.

Foto: Difusión.

“Nunca tuve algo malo, me pareció gente normal, obviamente se les debe respeto también porque son gente con mucho poder, y yo como extranjera no tenía idea, la gente que estaba conmigo se espantaba y me preguntaban que cómo era yo así con ellos, pero la verdad me dieron trabajo y tengo que agradecerles. Me acostumbré y no me da miedo, aprendí muchas cosas de la vida, a respetar a la gente, lo que hace cada uno, yo respeto”.

De la mano de la reconocida comunicadora mexicana Fernanda Tapia, Sabrina Sabrok prepara un libro donde también abordará sus vivencias con empresarios y figuras públicas mundiales que quisieron truncar su vida.