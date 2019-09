“Putin no es un hombre, sino un demonio”: chamán intenta exorcizar al presidente de Rusia

Autoproclamado como el ‘chamán guerrero’, Alexander Gabishev se propuso una meta poco convencional: exorcizar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según contó a los medios, está seguro de que el mandatario es un demonio y no un hombre.

Es así que en marzo del 2019 inició una caminata a pie desde su natal Siberia para llegar a Moscú y lograr su cometido. Sin embargo, fue capturado una vez que llegó a la frontera entre Buriatia, informó El País.

El chamán había recorrido ya casi 3 000 kilómetros junto a una decena de seguidores que lo acompañaban durante su trayectoria.

“Dios me dijo que Putin no es un hombre sino un demonio y que debo exorcizarlo (...) No puede haber democracia con un demonio”, declara constantemente Gabishev a los periodistas que de vez en cuando se aparecen durante su caminata.

Arrestado por extremismo

El chamán fue arrestado y devuelto a Yakutia, en Siberia. Una vez en su lugar de origen fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó un par de noches hasta determinar su estado mental.

En tanto, las autoridades rusas lo están investigando por extremismo, ya que Gabishev ha ganado bastante popularidad en redes sociales y esto, aparentemente, ha inquietado al Gobierno.

El ‘chamán guerrero’ ha sido apoyado por muchos, pero también criticado por otros. Por ejemplo, algunas de las organizaciones de chamanes siberianos han afirmado que él es un impostor.

Lo que sí se sabe de una parte de su vida es que cuando su esposa murió de cáncer, Gabishev decidió irse al bosque y se quedó ahí por tres años. Luego salió para realizar su misión sobre Vladimir Putin y derrocarlo del poder para ‘liberar a Rusia’, afirma El País.

‘Putin está asustado’

El arresto del chaman ha sido criticado por muchos como una exageración de las represiones que Vladimir Putin establece sobre Rusia. La Aministía Internacional del país, por ejemplo, pidió la libertad de Gabishev cuando supo de su detención.

Incluso, ironizó la acusación que se hizo contra él y dijo que “las acciones del chamán pueden ser excéntricas, pero la respuesta de las autoridades rusas es grotesca”.

“¿De verdad tienen miedo de sus poderes mágicos?”, sostuvo Natalia Zviagina, representante de la institución.

En tanto, Alexéi Navalni, abogado opositor del régimen de Vladimir Putin, realizó un video que publicó después en redes sociales en el que comentó que “Putin está asustado”

“Tenía tanto miedo del chamán yakut que el hombre fue detenido por 20 personas con ametralladoras”, agregó.