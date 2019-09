Entró al mar sin quitarse sus lentes de contacto: una ola la sumergió y quedó ciega

Una vacaciones en la costa maltesa, al sur de Italia, se convirtieron en una atroz pesadilla para Miyako Aiko-Murray.

La estudiante londinense de 20 años quedó ciega después de entrar a la playa sin quitarse los lentes de contacto.

Su vida cambió por completo con el impacto de una ola.

Cuando salió a la orilla, Miyako Aiko-Murray ya tenía los ojos muy rojos e irritados: una fuerte infección que cambió su vida por completo.

Desde ese viaje, según ha contado al diario Metro, comenzó a sufrir migrañas y un dolor como “si tuviera metal en los ojos”.

Cada vez que acudía al médico, los especialistas le restaban importancia a su dolencia y le daban algún tratamiento sin hurgar a fondo lo que le ocurría.

“Me mandaban a casa a los cinco minutos”, lamentó la exestudiante de Contabilidad.

Un día, sin embargo, todo cambió. Se despertó sin poder ver nada después de que las cicatrices le crecieran por encima de la infección.

"Con el tiempo las cicatrices crecieron y crecieron. Un día me desperté y me di cuenta de que no podía ver nada. Incluso cuando encendí las luces no veía”, explicó.

Tras pasar meses visitando distintos especialistas, se le diagnosticó Ancanthamoeba Keratitis, una infección poco común que daña la parte frontal del ojo.

La joven, que solo puede “ver la luz” y se siente “aislada del mundo”, necesita un trasplante de córnea para poder volver a recuperar su vida.

El tratamiento de Miyako Aiko-Murray podría llevar años.

“Estoy confinado en mi casa, viviendo en la oscuridad total e incapaz de hacer las cosas que amo”, comentó.

Una página de GoFundMe que se creó para ayudar a Miyako Aiko-Murray ya ha recaudado £ 5,000 en solo tres días.