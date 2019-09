Google le rinde homenaje a Junko Tabei por ser la primera mujer en conquistar el Everest

Google le rinde homenaje a Junko Tabei, japonesa que llegó a la cumbre de la montaña Everest con tan solo 35 años de edad. Con un doodle animado, el buscador celebra el 80 aniversario de su nacimiento.

Tabei, que hasta en sus últimas horas de vida mantuvo un indomable espíritu luchador, fue la primera mujer alpinista en llegar a la cima de la montaña Everest. Esta hazaña fue lograda en mayo de 1975.

Con la humildad que la caracteriza, la alpinista tras lograr su objetivo sostuvo que prefería ser recordada como la 36° persona en escalar la montaña más grande del mundo. “No tenía la intención de ser la primera mujer en llegar al Everest”, aseveró.

La travesía de la expedición de Tabei al Everest se gestó en la primavera de 1975 con 15 montañistas y 6 sherpas (guías que facilitan la escalada). Pese a que su campamento fue enterrado por una avalancha, la alpinista siguió a paso firme con una sola consigna: llegar a la cumbre.

Tras el accidente que se suscitó en una elevación de 2 743 metros, Tabei tuvo que parar tres días para reponer energías. Luego de haberse recuperado, continuó y alcanzó la cima el 16 de mayo de 1975, acompañada solo por el sherpa Ang Tshering.

El 20 de octubre del 2016, varios meses antes de su deceso, la alpinista le concedió una entrevista a un periodista, quien le preguntó respecto a su motivo para escalar las montañas.

“Es porque amo las montañas. Me encanta ir a donde nunca he estado antes. Así que me estoy desafiando a mí misma a escalar los picos más altos de todos los países del mundo. Ahora tengo 76 años, y he escalado los picos más altos de 76 países. Estoy sufriendo cáncer, pero me gustaría seguir mi camino y escalar montañas”, contó.

Es menester mencionar que la japonesa continuó escalando nuevas alturas, incluidas las “siete cumbres”, los picos más altos de cada continente, como se muestra en el doodle de hoy, 22 de septiembre de 2019.