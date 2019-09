El ‘mayor’ mimo de la historia que salvó a 400 niños de morir en manos de los nazis [FOTOS]

Marcel Marceau es considerado, de lejos, como el mejor mimo de todos los tiempos, por su compromiso hacia la paz y el bienestar de las personas, y no dudó en mostrar su rechazo hacia la opresión política, en especial a la de Adolf Hitler.

Conmemorando doce años de su fallecimiento, Infobae detalló que alguna vez, el artista francés rescató a centenares de niños de morir a mano de los nazis.

Marcel Marceau es considerado como el mejor mimo de todos los tiempos. Foto: Difusión

Según el escrito, un extenso grupo de niños caminaba por una carretera que conecta Francia y Suiza, y los lideraba un hombre peculiar, quien los guiaba con bailes, piruetas y sin hacer ruido alguno, ya que llevaba un dedo índice sobre sus labios, pidiéndoles que mantuvieran el silencio.

Los niños iban a ser destinados a un campo de concentración judío, en donde iban a exterminarlos. Foto: Difusión

En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial azotaba al viejo continente, y las tropas de Adolf Hitler irrumpían Francia. Acompañado de su primo Georges Loinger, líder de la Resistencia Francesa, facción judía que salvaba a los niños del conflicto.

Marcel Manguel – verdadera identidad de Marceau, quien tuvo que optar por un apellido afrancesado para que no descubran su linaje judío – logró salvar a los pequeños de caer en los campos de concentración nazi.

"Viajar con grandes grupos de ellos no era nada fácil, y muy peligroso, porque los soldados nazis de los retenes eran estúpidos… pero no tanto. Mi arma secreta era mi entrenamiento como mimo. Jugábamos a que nadie hablara. Ni yo ni ellos. Marchaban, se reían, creo que me amaban, y sé que muchos años después comprendieron que yo luchaba por sus vidas’’, comentó alguna vez el intérprete de ‘Bip’, detalla Infobae.

Marcel Marceau murió por causas naturales el 22 de setiembre del 2007, a los 84 años.