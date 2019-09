“Me lastimó mucho”: joven contó cómo la violaron y robaron en un ‘falso Uber’ [VIDEO]

Una joven de 19 años residente de Jalisco, México difundió un video a través de YouTube en el que relata cómo fue víctima de violación a bordo de un ‘Uber falso’.

El hecho ocurrió el pasado 25 de julio. Ese día, la mujer identificada como Osiris, de 19 años, solicitó un servicio de Uber a través de aplicativo. En el momento que estaba esperando el auto llegó un Versa, tal como se reflejaba en su teléfono móvil.

No obstante, la placas no coincidían cono lo que se reflejaba en la aplicación y cuando le preguntó al chofer, éste le respondió que su sistema estaba fallando y por ese motivo no se veía el número de las placas.

Placas del vehículo no coincidían con lo que se reflejaba en la aplicación de Uber, así lo aseveró Osiris, joven víctima de abuso sexual. Foto: Referencial.

Al subirse al vehículo, Osiris notó que el mapa tanto del conductor como el de ella no tenía movimiento por tal razón le preguntó qué sucedía. Desde ese momento comenzó un verdadero calvario para la joven de 19 años.

"El sujeto agarra el volante, fuerte y toma un respiro, al momento de voltear me dice ya valiste ver..., dame todo lo que traigas, cartera, teléfono, tarjetas”, expresó.

Osiris contó en un video con una duración de más de 20 minutos, lo que sintió estando dentro de ese vehículo. Describió cada acción de su agresor, que en reiteradas oportunidades la amenazó de muerte y produjo un estado de shock en ella.

“Me empezó a manosear debajo de mi blusa, dentro de mis bragas, para empezar él estaba en la parte del conductor y yo atrás del copiloto, y él medio hincado toqueteándome”, explicó en la grabación.

Ante eso, ella le pidió al sujeto que la dejara en algún lugar debido a que ya tenía todas sus pertenencias pero éste se negó.

“Me dijo que le hiciera sexo oral, y yo quería llorar y él me decía que no podía llorar porque me iba a matar... me acercó a mis piernas y tardé como cuatro segundos porque era tanto el asco que sentía que si vomitaba me iba a pegar”, contó la joven muy afectada.

En ese momento, el hombre la tomó por la cintura, la sentó arriba de él, le subió la falda y le pidió que le bajara la ropa interior.

“Me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco”, detalló Osiris.

El hombre la volteó y le dijo que le estaba haciendo un favor. "Yo te estoy cogi..., voltéame a ver, bésame... ¿estoy guapo?, le preguntó el individuo mientras la violaba.

Osiris fue violada dos veces

Ante tantas amenazas, el sujeto la violó una segunda vez repitiendo las amenazas y en el asiento trasero del auto. Ante eso, le pidió que la deje en paz pero el chofer la amenazó con que llamaría sus amigos para que todos abusaran de ella.

Detalló que los residuos que el hombre dejó en su cuerpo, lo limpió con su blusa para tener pruebas de ADN en su contra.

Luego de dar varias vueltas, Osiris contó que pudo liberarse del agresor gracias a que su papá la siguió en tiempo real con su teléfono celular; debido ella pudo enviarle ese detalle desde que se subió al taxi. Ante la persecución, el hombre se estrelló, ella pudo salir y correr hasta donde se encontraba su progenitor.

Captura al agresor

El pasado 18 de agosto capturaron a Alberto "N" acusado de hacerse pasar por Uber y abusar sexualmente de una joven de 19 años.

Alberto "N" acusado de violar a Osiris fue capturado en agosto. Foto: Difusión.

Las autoridades de Jalisco detallaron que la aprehensión del presunto violador fue posible gracias a labores de inteligencia.

La joven afectada puso la denuncia luego que su padre la rescatara. En principio, la policía dudó de su testimonio pero las investigaciones realizadas y las pruebas halladas dentro del auto ayudaron a identificar al violador.