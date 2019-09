Secuestrada por narcos hace 24 años se reencuentra con mamá: “Me bastó tocar sus manos”

Marina Fernanda Aragunde tenía 4 años el 1 de febrero de 1995, cuando fue secuestrada por narcotraficantes en el patio de su casa, ubicada en Marcos Paz de Buenos Aires (Argentina).

Su mamá biológica comenzó entonces una búsqueda que terminó hace unos cuatro meses, cuando se reencontraron gracias a una página de Facebook llamada ‘¿Dónde estás?’.

Dos décadas después de una intensa búsqueda, Marina Fernanda Aragunde —ahora de 28 años— ha decidido romper su silencio para animar a otras familias que viven esa incertidumbre; y también para denunciar que viene recibiendo amenazas.

“Yo me reconozco a principios de abril más o menos en una foto de Facebook, hablo con ella [su madre] en privado y empecé a enviarle información que ninguna persona en el mundo pudiera haberle brindado”, señaló Marina Fernanda Aragunde al Canal 3 de Rosario.

“La primera vez que la vi fue demasiado fuerte. Estaba sentada en el Boulevard Oroño y la veo venir: es como si se completara el alma. No la reconocí... se me venían los recuerdos, figuras de caras... pero me bastó verle las manos”, agregó.

La historia de Marina Fernanda Aragunde, que ocupó las portadas de los diarios de Argentina en febrero de 1995, causó conmoción en el país.

Se la llevaron cuando jugaba en el jardín de su casa para cobrar un ajuste de cuentas producto del narcotráfico.

Pese a la intensa búsqueda policial, que incluyó rastrillajes por la zona y patrullajes en helicóptero, no dieron con ella.

“Fue un ajuste narco entre mi abuelo paterno y las personas que me secuestraron”, contó María Fernanda.

Ocho meses después de su secuestro, su padre y su abuelo, Fernando y Horacio Esquivel, fueron detenidos acusado de integrar una banda que asaltaba comercios y traficaba droga.

Hoy, la alegría de volver a abrazar a su madre se ha truncado con el miedo.

Actualmente Marina Fernanda Aragunde vive escondida en Rosario (Argentina) pues la “están amenazando” y tiene “mucho miedo”.

“La gente que busca a un hijo, a un hermano o algo, que lo busquen, que no pierdan esas esperanzas, porque va a aparecer. No pierdan esas esperanzas, porque mi mamá me encontró después de 24 años", instó.

¿Cuáles fueron los mensajes de Facebook?

La página de Facebook ‘Buscamos a Marina Fernanda Aragunde’ está plagada de mensajes sobrecogedores.

“Hola hija, quiero que sepas que te sigo buscando,te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28,naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con la foto que voy a poner, te pareces mucho a mí, y a tus tíos”.

“Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde, te decían Culi, ese era tu apodo, y tú tía Andrea es tu madrina, le decías Andy, tu papá se llama Fernando, tu abuelo paterno Horacio, tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha y tú abuelo materno Jorge,le pido a Dios que me estés buscando,y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides, eras muy despierta, y tenías mucha memoria”.

“Hija, te sigo buscando, ojalá te reconozcas en las fotos y le pido a Dios que me recuerdes, mamá no te olvidó, te amo”.

Con estas publicaciones de Facebook, la mamá de Marina Fernanda Aragunde se hizo conocida en esta plataforma social.

Su historia se volvió viral y, como pocas de este tipo, tuvo un final feliz.